Listo el calendario de Rojos SLP

Los Rojos SLP afinan los últimos detalles para encarar su tercera temporada en la liga FADEMAC, ahora con el calendario oficial de las categorías infantiles 2025 en mano. Serán siete semanas llenas de pasión, entrega y fútbol americano del más alto nivel, en las que buscarán consolidarse como protagonistas del Bajío.

El equipo potosino tendrá dos partidos de preparación antes del inicio oficial de la temporada regular. El sábado 14 de junio visitarán a los Vikingos de Aguascalientes, y el sábado 21 recibirán en casa a los Cachorros de León. Estos encuentros serán clave para ajustar esquemas ofensivos y defensivos en todas las categorías, y así llegar al 100% al arranque de campaña.

El debut oficial será el sábado 28 de junio nuevamente ante los Vikingos, ahora en el marco de la Jornada 1. Luego, los Rojos enfrentarán a rivales de gran nivel como Jaguares de Colima, Forajidos de Zacatecas, Lions de Guanajuato y Diablos del Sol de Aguascalientes.

Tres emocionantes partidos se disputarán en casa: 5 de julio: vs Jaguares (Jornada 2); 2 de agosto: vs Cachorros de León (Jornada 6); 9 de agosto: vs Diablos del Sol (Jornada 7). Las semifinales y finales están programadas para el 16 y 23 de agosto, respectivamente, y la organización ya tiene la mira puesta en la postemporada.

“El reto es grande, pero el corazón de nuestros jugadores lo es aún más. Vamos contra equipos fuertes, pero con una base sólida de atletas, vamos con todo por el título”, aseguró Carlos Briones.