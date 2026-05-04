Listo el raquetbol de la Olimpiada Nal. CONADE

San Luis Potosí esta listo como sede para protagonizar el deporte juvenil en México con el comienzo de la disciplina de ráquetbol dentro de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, competencia que se llevará a cabo del 4 al 8 de mayo con la participación de 123 atletas provenientes de 10 estados del país.

El evento reunirá a los mejores exponentes juveniles del ráquetbol nacional, quienes buscarán subir al podio en una disciplina que ha mostrado un crecimiento constante en los últimos años. Las acciones se dividirán en dos escenarios clave de la capital potosina. Las rondas iniciales se disputarán los días 4, 5 y 6 de mayo en el Centro Deportivo La Loma, mientras que las semifinales y finales tendrán lugar los días 7 y 8 de mayo en el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento.

La ceremonia de premiación y clausura está programada para el viernes 8 de mayo a las 16:00 horas, momento en el que se reconocerá a los atletas más destacados del certamen. Como estado anfitrión, San Luis Potosí recibirá a delegaciones de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, consolidando así un evento de carácter nacional que impulsa el desarrollo deportivo juvenil.

De acuerdo con la información de la Asociación Potosina de Raquetbol, la delegación local estará conformada por 16 jugadores distribuidos en las ramas femenil y varonil, en categorías que van desde los 12 hasta los 21 años.

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En la rama femenil destacan nombres como Lia Montserrat González Pérez, Frida Sofía Laureano Meléndez, Andrea Martínez López, Regina Saldivar Reyes, Danna Paola Hernández Ortega, María Emilia Malo Azcona, Ximena Bustamante Espinosa y Carolina Bonifacio Siller.