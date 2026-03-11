Listo García Jr. para nuevo reto

Todo se encuentra preparado para que este fin de semana arranque una nueva temporada de la NASCAR México Series, campeonato que a lo largo de los años ha dejado capítulos memorables dentro del automovilismo nacional y que tendrá como escenario inicial el Súper Óvalo Potosino, una de las pistas más emblemáticas del serial.

El inicio de la temporada se celebrará los días 14 y 15 de marzo, donde los aficionados potosinos se darán cita para apoyar a sus pilotos favoritos, entre ellos uno de los más queridos por la afición, el tricampeón de la categoría Rubén García Jr., quien competirá al volante del auto #88 de Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis con el objetivo de conquistar su sexta corona dentro del campeonato.

La temporada 2026 llega con novedades importantes, entre ellas nuevas pistas en el calendario, un nuevo sistema de puntuación y también un nuevo compuesto de neumáticos, factores que obligarán a los equipos y pilotos a adaptarse rápidamente desde la primera fecha.

"Arrancar una nueva temporada siempre se siente como abrir un libro completamente nuevo. San Luis Potosí es un lugar perfecto para escribir la primera página; es una pista muy especial para nosotros por la gran cantidad de aficionados del equipo que siempre nos apoyan ahí. Ahora llegamos con reglas nuevas en el sistema de puntuación y con la mentalidad de empezar sumando fuerte desde la primera fecha, porque cada punto cuenta", señaló Rubén García Jr.

El piloto también recordó que la campaña 2025 fue complicada para su equipo, ya que las circunstancias no permitieron que el auto #88 tuviera el rendimiento esperado en la búsqueda de un nuevo campeonato. Por ello, el objetivo para este año será dejar atrás esa temporada y enfocarse desde el inicio en la lucha por el título.

"El viernes será importante aprovechar al máximo el entrenamiento, sobre todo con las nuevas llantas que se estarán probando, pero lo principal es dejar atrás lo que fue un 2025 complicado y enfocarnos totalmente en pelear por el campeonato desde el inicio", agregó el piloto.

Las actividades en el óvalo potosino comenzarán el viernes 13 de marzo con el entrenamiento libre. Para el sábado 14 de marzo se realizarán dos prácticas, la primera de 10:00 a 11:00 horas y la segunda de 13:10 a 14:10 horas, seguidas de la sesión de calificación a las 14:40. Ese mismo día, a las 18:00 horas, Rubén García Jr. participará en una firma de autógrafos en el Museo Federico Silva.

Finalmente, la carrera se disputará el domingo 15 de marzo a las 13:40 horas, pactada a 200 vueltas con stage en la vuelta 90 y un tiempo límite de 100 minutos, marcando así el inicio de una nueva campaña dentro de NASCAR México.