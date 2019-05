Listo Moisés de la Vara para el quinto round de la Indy Pro 2000

Este fin de semana se llevará a cabo una fecha más del campeonato Indy Pro 2000, en donde el piloto de Guadalajara Moisés de la Vara #6 Jumex - Motul - Oil Depot - Telcel - Rebellion - Autobahner - IEP - Universidad Autónoma de Guadalajara, tomará parte buscando continuar sumando unidades y experiencia en este competido campeonato.

Moi tuvo este miércoles 3 sesiones de Test en el Lucas Oil Raceway demostrando buen ritmo y marcando vueltas muy rápidas quedando en el Test 3 en segundo lugar. Ahora se prepara para enfrenar las prácticas libres y la calificación este jueves buscando tener una buena posición para la carrera.

"Estamos bien preparados para enfrentar esta 5ta. ronda, trabajamos junto al equipo durante estas semanas sin carrera para dejar el auto listo. Este miércoles tuvimos 3 salidas al óvalo donde hicimos un buen trabajo quedando en la última de ellas en segundo lugar, esto nos dejó a todos muy contentos esperamos ya poder pelear el podio en esta fecha. Dejamos todo listo para las prácticas libres y para la calificación de este jueves. Será una carrera muy buena, es un óvalo rápido y donde me he adaptado muy bien, ojalá se nos pueda dar el resultado que buscamos junto a mi equipo DeForce Racing y mis patrocinadores será difícil pero no imposible".

Moisés de la Vara tendrá actividad este jueves con la práctica 1 y la calificación, para el viernes tendrá una nueva práctica y la carrera en el óvalo del Lucas Oil Raceway.