Listos cuartos de final del SL Open

Quedaron definidos los cuartos de final del San Luis Tennis Open presentado por Banorte, tras una intensa jornada este jueves en el Club Deportivo Potosino, donde solo uno de los tres mexicanos en competencia logró mantenerse con vida en el torneo.

La gran noticia para la afición local fue la clasificación del joven Rodrigo Pacheco, quien firmó una destacada remontada frente al francés Luka Pavlovic. El mexicano se impuso con parciales de 4-6, 6-3 y 6-0 en un duelo de 1 hora y 47 minutos, mostrando carácter y solidez en los momentos clave, especialmente en un tercer set donde dominó por completo.

Pacheco, quien salvó seis de ocho oportunidades de quiebre en contra, logró así su revancha tras la derrota sufrida ante el mismo rival en 2025 en el Challenger de la Ciudad de México. Con este resultado, el juvenil se instala por tercer año consecutivo entre los ocho mejores del certamen.

"Estoy muy feliz de llegar a cuartos ganando a un gran jugador y estar frente a ustedes, tantos niños. Ojalá en un futuro ustedes estén ganando en estas canchas, me da motivación para seguir avanzando en el torneo", expresó tras su victoria.

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En otro de los encuentros destacados, el argentino Juan Pablo Ficovich, cuarto sembrado, avanzó con autoridad tras vencer al español I. Marrero Curbelo por 6-1 y 6-4 en apenas 1 hora con 20 minutos. El sudamericano, actualmente dentro del top 200 del ranking ATP, será el siguiente rival de Pacheco en cuartos de final.

La jornada también dejó actividad intensa para los latinoamericanos. El chileno Matías Soto protagonizó uno de los partidos más largos del día al superar al mexicano Alán Magadán en tres sets, 7-6(3), 2-6 y 6-3, tras casi tres horas de juego. Soto ahora se medirá al colombiano Nicolás Mejía en la siguiente ronda.

Por su parte, el colombiano, campeón de la edición 2024, cerró la actividad en el estadio con una contundente victoria sobre el mexicano Rodrigo Alujas por 6-0 y 6-2, reafirmando su condición de contendiente al título y su buena conexión con el público potosino.

De esta manera, el torneo entra en su fase decisiva con presencia latinoamericana destacada y con Rodrigo Pacheco como la principal esperanza mexicana para pelear por el campeonato.