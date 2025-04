Listos los 4tos. de final de MLB Cup

La emoción y el talento del beisbol infantil siguen marcando el ritmo en la MLB Cup 2025, que se disputa en el Potosí Baseball Park de San Luis Potosí. Este jueves se vivió una intensa jornada en la que se definieron los ocho equipos que avanzan a los cuartos de final, con miras a la gran final del certamen.

Durante el día, varias escuadras mostraron su poder ofensivo. Tijuana superó de manera contundente 10-0 a la Liga Beto Ávila de Veracruz, mientras que Bravos de Guadalajara dejó fuera a la Liga Ferrocarrilera de Aguascalientes con un marcador de 12-3. Por su parte, la Liga Treviño Kelly de Tamaulipas se impuso a Buhitos, y la Liga Villahermosa de Chihuahua venció 13-7 a la Liga Olmeca.

Otros resultados destacados fueron la victoria de Ahome (Sinaloa) por 8-5 frente a Drabb de Puebla, y la clasificación de Medellín (Veracruz), que derrotó a Tomás Oroz 7-1. El último boleto a la siguiente ronda fue para la Liga Infantil de Durango, que se impuso 7-3 ante Ojo de Agua.

Con estos resultados, los cuartos de final que se jugarán este viernes quedaron definidos de la siguiente manera: Ahome (Sinaloa) vs. Tijuana; Medellín (Veracruz) vs. Humaya (Sinaloa); Bravos (Guadalajara) vs. Liga Treviño Kelly (Tamaulipas); y Liga Villahermosa (Chihuahua) vs. Liga Infantil Ojo de Agua (Durango).

Los encuentros están programados para las 10:00 y 13:00 horas, mientras que las semifinales se jugarán a las 15:00 y 17:30 horas, todos en las instalaciones del Estadio del Potosí Baseball Park, dentro del Parque Tangamanga I.