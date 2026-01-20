Listos titulares para el All Star

El primer equipo mundial en la historia del Juego de Estrellas de la NBA ya parece estar cargado de talento. Y la suerte de la racha récord de selecciones All-Star de LeBron James ahora será decidido por los entrenadores, o quizás incluso por el comisionado Adam Silver.

Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City, Nikola Jokic de Denver, Luka Doncic de los Lakers de Los Ángeles y Victor Wembanyama de San Antonio fueron confirmados el lunes como titulares —un término inexacto este año— para el Juego de Estrellas del próximo mes en el estadio de los Clippers de Los Ángeles en Inglewood, California. Es probable que acaben en el equipo mundial, que se enfrentará a dos equipos de jugadores de EU como parte de otro nuevo formato para el espectáculo de mitad de temporada.

La NBA anunció 10 titulares, cinco de cada conferencia. Stephen Curry de Golden State, Jalen Brunson de Nueva York, Cade Cunningham de Detroit, Tyrese Maxey de Filadelfia y Jaylen Brown de Boston presumiblemente acabarán en los equipos de Estados Unidos que jugarán en el torneo de todos contra todos de tres equipos el 15 de febrero —todos mini-juegos de 12 minutos, con los dos mejores equipos avanzando a un juego de campeonato de 12 minutos.

"Es tan especial como lo fue el primero, honestamente, expresó el canadiense Gilgeous-Alexander sobre su nominación. "Crecí viendo los juegos de estrellas de niño, soñando con jugar en ellos. Poder jugar en ellos siempre tendrá ese mismo sentimiento. Todos los jugadores a los que admiraba, a los que imitaba en mi juego, jugaron en esos juegos, jugaron en ese escenario. Y para mí, poder hacerlo es una bendición y un honor".

Los titulares fueron seleccionados a través de una fórmula ponderada, con el voto de los aficionados contando para el 50% de la clasificación de un jugador, los votos de un panel de 100 miembros de locutores y reporteros contando para el 25% y el voto de los propios jugadores de la NBA que contó para el 25% restante.

El concepto de Estados Unidos contra el Mundo se discutió durante años antes de finalmente convertirse en realidad esta temporada. La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto revelaron el esperado plan a principios de temporada.