Liverpool – Inter atrae reflectores en Champions

GINEBRA.- Un duelo de la Liga de Campeones entre Kylian Mbappé y Erling Haaland era algo que tarde o temprano se iba a dar.

En un partido de rutina de la fase de liga, el Real Madrid recibe el miércoles al Manchester City. Los delanteros más temidos del fútbol se cruzan por tercera vez en la competición desde que Haaland debutó en 2019.

También esta semana, Liverpool traslada su turbulenta temporada al estadio San Siro para vérselas el martes contra el Inter de Milán. Lo hará sin Mohamed Salah, bajado de la convocatoria tras expresar su malestar hacia el técnico Arne Slot. El Bayern Múnich recibe ese mismo al Sporting Lisboa, mientras que el vigente campeón Paris Saint-Germain se medirá el miércoles contra el Athletic Bilbao.

En la sexta de las ocho fechas, el líder inglés Arsenal puede convertirse en el primer equipo en asegurar su pase al alcanzar el total de 16 puntos que la temporada pasada aseguró avanzar directamente a los octavos de final.

Arsenal es el único equipo con el pleno de cinco victorias con 15 puntos y necesita evitar una derrota el martes ante el Club Brujas para alcanzar el posible corte entre el octavo y noveno lugar en enero.

Mbappé vs. Haaland

La cita del martes en el estadio Santiago Bernabéu probablemente no será la última vez que se enfrenten esta temporada.

Francia jugará contra Noruega el 26 de junio en el estadio de los Patriots de Nueva Inglaterra en Foxborough, Massachusetts, en uno de los partidos más esperados del sorteo de la Copa del Mundo realizado el viernes.

También podría haber más en la Liga de Campeones dado que el Real Madrid y el Manchester City se han enfrentado en las rondas eliminatorias en cada una de las últimas cuatro temporadas. Juntos ganaron tres títulos en ese periodo, aunque Mbappé aún busca el primero.

El primer Mbappé-Haaland se produjo en los octavos de final en febrero de 2020. Recién llegado a Borussia Dortmund, Haaland anotó dos goles en el partido de ida contra el Paris Saint-Germain y estrenó el "Zen", su festejo al marcar, sentándose con las piernas cruzadas como si estuviera meditando. Mbappé y el PSG ganaron en París para avanzar 3-2 en el marcador global.

La temporada pasada, en los playoffs en febrero, Mbappé anotó cuatro veces, incluyendo un hat-trick en el partido de vuelta. El Madrid venció al Man City en ambos partidos, a pesar de los dos goles de Haaland en la ida.

Los cuatro goles de Mbappé en el Olympiakos el mes pasado lo elevaron a la cima de la tabla de artilleros de esta edición de la Liga de Campeones. Necesita uno más para alcanzar los 10 en una temporada de la Liga de Campeones por primera vez durante su década en la competición.

Haaland lleva cinco hasta ahora. Ha alcanzado los doble dígitos en tres ediciones.

El Madrid comienza la semana ubicado en el quinto lugar con 12 puntos, dos por delante del City, noveno en la tabla de 36 equipos.

No se olviden de Kane

Harry Kane ha sido igual de prolífico para el Bayern Múnich esta temporada. Ha anotado 28 goles en 22 partidos para el Bayern, así como cinco adicionales en cinco encuentros de las eliminatorias del Mundial para Inglaterra.

Kane está a la par de la proporción de un gol por partido de Haaland en la Liga de Campeones. El Bayern marcha tercero en la tabla y perdió su invicto al sucumbir ante Arsenal hace dos semanas.

Victor Osimhen se encuentra por delante de Haaland y Kane. El Galatasaray de Osimhen visitará a Mónaco el martes.