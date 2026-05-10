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Liverpool y Chelsea se anulan

Por AP

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Liverpool y Chelsea se anulan

Un empate 1-1 con el Chelsea en Anfield vio a Liverpool dar un paso más hacia la clasificación a la Liga de Campeones y se ubica cuarto con dos jornadas por disputar, pero otra actuación poco convincente provocó una reacción frustrada de la multitud.

Hubo abucheos al sonar el silbatazo final para marcar el creciente malestar de los seguidores de Liverpool en una temporada que ha visto al equipo ceder el título pese a gastar alrededor de 570 millones de dólares en el mercado de fichajes.

Ha habido especulación sobre el puesto del entrenador Arne Slot, quien insiste en que habrá mejoras la próxima temporada.

Liverpool puede asegurar un lugar en la Liga de Campeones con una victoria ante el Aston Villa el próximo viernes. Pero podría encontrarse en el quinto puesto para cuando comience ese partido.

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Villa era quinto y superaría a Liverpool si vence el domingo al descendido Burnley. Los cinco primeros se clasifican automáticamente a la Liga de Campeones y los clubes ingleses podrían obtener un sexto cupo si el Villa gana la Liga Europa y termina fuera de los cuatro primeros.

El empate permitió al Chelsea cortar una racha de seis derrotas consecutivas. El tiro libre con bote de Enzo Fernández encontró la red antes del descanso para igualar después del gol tempranero de Ryan Gravenberch.

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