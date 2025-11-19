Lluvia de goles en 1ra. y 2da. Fuerza de la Liga Azteca

La Fecha 2 del Torneo Mictlán 2025, en la categoría Ascenso Héctor Leyva de la tradicional Liga de Futbol Azteca, dejó una jornada vibrante, cargada de goles, dramatismo y momentos dignos del mejor futbol de barrio. En las canchas donde la pasión se vive sin filtros, tres duelos encendieron el domingo 16 de noviembre con auténtico color futbolero.

PEGA PRIMERO Y SE IMPONE

En un partido de ida y vuelta, el Deportivo Luna se llevó un triunfo valioso por 2-1 frente a un combativo Real Gales, que nunca dejó de insistir. El tanto de los galeses cayó gracias a Ramírez López, mientras que Alan Ibarra y Luis Mora firmaron la remontada lunera. El silbante Miguel Ángel González López condujo el duelo con firmeza en un encuentro donde el ritmo nunca decayó.

OFRECEN EL PARTIDAZO DE LA JORNADA

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Si algo quedó claro este domingo, es que a goles nadie les ganó, Buenavista F.C. derrotó 5-4 al Deportivo Doble RR en un duelo explosivo que mantuvo en vilo a todos los presentes. Por Doble RR marcaron Luis Palomo (2), Diego Carrera, y Christian Rico, pero no bastó ante la ráfaga ofensiva de Buenavista, Diego Quistiano, figura absoluta con hat-trick, y Kenet Bravo, autor de un doblete, sellaron el triunfo. Por la supervisión del árbitro José Antonio Turrubiartes.

REPARTEN PUNTOS

EN DUELO CERRADO

Atlético Paisanos y Alianza F.C. igualaron 1-1 en un partido intenso y muy disputado en media cancha. Alan Cruz adelantó a Paisanos, pero Hugo Puente empató para Alianza, dejando un resultado justo por lo visto en el terreno de juego. El encuentro estuvo dirigido por Ulises Ochoa Madrigal, quien manejó un partido físico y de mucho roce.

PROTAGONIZAN UN EMPATE

PARA LA MEMORIA

En un duelo que tuvo de todo volteretas, polémica y emociones a flor de piel, Carpintería Benja S. F. C. y Unión Julias firmaron un espectacular 4-4 que dejó a la afición sin aliento. Por Carpintería Benja anotaron Alexis Gallegos, Alejandro Castillo, Sergio Castillo y un autogol que añadió dramatismo al marcador. Pero si hubo un nombre que retumbó en la cancha fue el de Roberto Alvarado, autor de los cuatro goles de Unión Julias, convirtiéndose en la figura indiscutible del partido. El árbitro Rafael Martínez dirigió el juego.

TAMBIÉN FIRMAN OTRO

EMPATE DE ALTO VOLTAJE

La paridad siguió siendo protagonista, ahora con un choque igual de vibrante, Atlético Salazares y Comercializadora H.A. igualaron 3-3 en un partido donde nadie quiso ceder. Los goles de Salazares llegaron gracias a Gerardo Juárez figura con doblete y José Calixto. Del otro lado, Alfredo Rodríguez respondió con dos tantos, mientras que Carmelo Rodríguez completó la cuenta de Comercializadora. Un partido intenso y con llegadas para ambos lados, arbitrado por José Esteban Castillo Martínez, quien mantuvo el control.

GOLEA SIN FRENO

Para cerrar la jornada, Deportivo Maratuz impuso jerarquía y contundencia con una victoria clara de 5-1 sobre Zorros del Desierto. El nombre protagonista fue Ulises Saldivar, autor de uno de los tantos que encaminaron el dominio absoluto de Maratuz desde el inicio. El árbitro fue nuevamente José Esteban Castillo Martínez, quien, pese al resultado abultado, mantuvo el orden.

LA SEGUNDA FUERZA

El balón apenas rodó y Carpintería Gody F.C. tomó el control del partido con autoridad. Carlos Ledezma fue la figura indiscutible al firmar un doblete que sentenció el 2-0 sobre Deportivo Cachorros, un equipo que luchó, pero que nunca encontró espacios para romper la muralla defensiva del rival. El árbitro José Luis Martínez Martínez llevó el partido.

DIVIDEN HONORES

El duelo más vibrante de la jornada lo regalaron Atlético Maracruz y Spartanos F.C., quienes empataron 3-3 en un partido que tuvo tintes épicos. Por Maracruz, César Ulises Cerino brilló con un doblete y Jesús Rodríguez sumó el tercero. Del lado espartano, la respuesta fue igual de contundente, anotaron Diego Juárez, Christian Silva y Armando Arévalo, todos con goles que encendieron los aplausos desde la tribuna. El árbitro Alfredo Castañón Martínez silbo el encuentro.

VICTORIA POR GOLEADA

La explosión ofensiva llegó de la mano de Inter San José, que mostró una versión arrolladora para imponerse 7-0 a Elite Titans. El equipo no tuvo piedad y encontró en Pedro Ramírez a su gran protagonista, el delantero firmó cuatro goles, convirtiéndose en la figura absoluta del duelo. También anotaron Epifanio Ramírez, Ángel Saavedra y Alfredo Ramírez, redondeando una tarde perfecta para una escuadra que dejó claro que quiere pelear por lo más alto. El silbante Ulises Ochoa Madrigal vivió un partido tranquilo en lo administrativo, aunque lleno de celebraciones en una sola portería.

FIRMA LA EXHIBICIÓN

DE LA JORNADA

No hubo dudas, suspenso ni resistencia posible. Descendencia Bravos F.C. salió a la cancha con la determinación de imponer condiciones desde el primer minuto, y terminó pasando por encima de Costanzo F.C. con un impresionante 7–0. La figura de la tarde fue Carlos López, autor de un hat-trick que se llevó los reflectores. Pero esto no fue obra de un solo hombre: Fabián Montante, Lucio Montalvo, José López, y Miguel Jurado. Completaron una lluvia de goles que dejó sin reacción al conjunto rival. El árbitro Juan Antonio Mendoza Rebollo dirigió el encuentro.

GOLPEA EN MOMENTOS

CLAVES

En otro frente, Cuates de Puebla fue certero y eficiente para imponerse 2–0 a Rastro Progreso. La figura del partido fue Basilio Hernández, quien firmó un doblete que mostró oficio, colocación y esa chispa goleadora que define partidos cerrados. El árbitro Miguel Ángel González López llevó el encuentro con autoridad, permitiendo un juego fluido y sin mayores contratiempos.

El duelo entre Deportivo San Alberto y Los Muchachos de Don Beto quedó pendiente, por lo que la afición tendrá que esperar para conocer el desenlace de este enfrentamiento que promete emociones fuertes en cuanto sea reprogramado.