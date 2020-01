"Lo que nos dejó es su legado, su mentalidad", asevera Carlos Vela

Carlos Vela delantero de Los Ángeles F.C., es abiertamente aficionado al baloncesto, él mismo ha dicho que es su deporte favorito aún por encima del futbol.

"Estaba en mi casa -cuando se dio a conocer la noticia-, y son de esas cosas que uno no puede creer. Uno piensa de inicio que son bromas o unas 'fake news', eso intenta explicarse a sí mismo", dijo en la zona mixta después de la práctica del equipo angelino.

"La verdad es que fue algo muy duro para todos, no sólo a la gente que nos gusta el basquetbol, para cualquier persona al que le gusta el deporte. Kobe fue una figura de las que inspira, y mucha gente se identificó con él".

El legado de Bryant es enorme: "Pocas personas pueden conseguir lo que él logró hacer, y ahora lo que deseo es una pronta recuperación a su familia, darle mucho ánimo".

En lo personal, Kobe Bryant era su ídolo: "Era un gran jugador, pero tenía una mentalidad maravillosa, un feroz competidor al que le daba igual quién estuviera delante, él siempre quería ganar, es algo que se puede a otras cosas de la vida, no sólo al deporte, era su estilo de vida y mucha gente lo siguió, porque al verlo uno tenía que decir: 'si él puede yo también voy a intentarlo'. Ese es el legado que nos deja Kobe".