Logra Ablanedo séptimo sitio en Aguascalientes

El trabajo del equipo fue fundamental para obtener este séptimo lugar en el Trióvalo de Guadalajara, consideró el piloto capitalino, Francisco Ablanedo Jr., quien agradeció el apoyo de escudería, familia y patrocinadores para lograr dicho resultado.

El volante de la camioneta marcada con el número 69 AlloyWheelRepairSpecialists-EleganciaTextilHotelera, destacó la labor de todos los integrantes del equipo potosino Dynamic Motorsport para poder culminar dentro del Top Ten en el trazado tapatío de mil 350 metros de longitud.

"Muy contento del esfuerzo que hizo mi equipo y todos los que me están apoyando, este sitio era algo que les había prometido y no me gusta fallarles, quiero dedicar esta carrera a todos los que me apoyan", indicó Ablanedo Jr., al término de la tercera fecha de la FB-Bohn Mikel´s Trucks.

"En las paradas de pits lo hicimos muy bien, admiro el esfuerzo que hicieron en mi escudería en dos semanas, hacer una camioneta nueva fue impresionante", expresó el capitalino.

En ese sentido, el joven piloto se mostró sorprendido de la entrada en el Trióvalo de Cajititlán y del buen desempeño que tuvo su camioneta a lo largo de la carrera.

"Es excepcional tener una tribuna llena, estar dentro de la cabina y pensar que ya estás en el Top Ten, a pesar de haber arrancado muy atrás es fabuloso", refirió Francisco.