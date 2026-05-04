Logra la UASLP décima medalla

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí continúa sumando éxitos en la actual justa nacional al alcanzar un hito importante en su medallero, tras conquistar su décima presea gracias a la disciplina de pádel. El logro fue obra de la dupla integrada por Iamilet González Rocha y Mariana de Lira Vargas, quienes se adjudicaron la medalla de bronce luego de una destacada participación a lo largo del torneo.

Las potosinas habían mostrado un alto nivel competitivo en rondas previas, destacando su contundente victoria ante la pareja de la Universidad Autónoma de Nuevo León con parciales de 6-2 y 6-0, resultado que las impulsó a las instancias finales. En semifinales, se enfrentaron a la representación de la Universidad Anáhuac Mayab en un duelo de alta exigencia. A pesar de su entrega y calidad en la cancha, el marcador favoreció a sus rivales con parciales de 7-5 y 6-1.

Bajo la dirección del entrenador Eduardo Castillo, González y De Lira demostraron temple, técnica y disciplina, cualidades que les permitieron subir al podio y aportar una medalla más para su institución. Con este resultado, la UASLP reafirma su crecimiento en el pádel universitario y consolida el desempeño de sus representativos en la competencia nacional, manteniéndose como una de las delegaciones protagonistas del certamen.