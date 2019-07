Logra Vences 2do. sitio en la 6ta. fecha Nascar

El piloto capitalino, Irwin Vences, finalizó en segundo lugar la sexta fecha de la Nascar Peak México Series 2019, disputada la noche del sábado, en el óvalo de mil metros de longitud de El Dorado Speedway en Aldama, Chihuahua.

El volante del auto marcado con el número 46 Ruffles-Wildcat-Halloween-Bendito-GoPro-FosterGrant-HRX-Converse- NáuticoSuites, con este resultado dio un paso adelante en su lucha por el cetro de la categoría, tras subir por segundo compromiso consecutivo al podio, tras quedar en tercer puesto en Puebla.

"Fue una carrera bastante larga, 240 vueltas es pesado, sin embargo, estamos contentos, la parte física está bien, el trabajo que hacemos previo a la carrera ha funcionado", apuntó el capitalino.

"He cambiado mi rutina, ahora estoy esquiando mucho en agua y haciendo otros deportes más aeróbicos y está dando creces, aunque como equipo debemos seguir trabajando, porque no ha llegado la victoria y eso no me tiene contento al cien por ciento", reconoció Vences.

En ese sentido, el piloto de Escudería Grupo Top admitió que pese a conseguir podios en fechas consecutivas, todavía le resta laborar en los pequeños detalles que le han privado de obtener este año una bandera a cuadros.

"Porque lo que busco es ganar, esperemos que en las carreras que vienen pueda tener un auto competitivo, como lo hemos tenido, pero con el plus que me dé poder tener la victoria", subrayó Irwin.

"Se recortaron algunos puntos, importantes al final, pero no nos llevamos esa mayor cantidad de unidades por la victoria, sigue la espina clavada y vamos a seguir trabajando", mencionó el actual subcampeón de la categoría.