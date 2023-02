Logró San José Villa de Arriaga 2da. victoria

Con pizarra de 14 carreras a 8, el equipo de San José Villa de Arriaga consigue su segunda victoria, pues venció a GE-GOLZ con su tercera derrota, el partido correspondió a la actual temporada del Grupo Especial de la Liga Promocional Minera de Béisbol.

El pitcher ganador fue Martin Ulises Navarro con labor de 7 imparables y dos tercios, 3 hits, 25 bases por bola,4 carreras, 1 limpia, 0 bases y abanico 7 enemigos. Marco A. Acosta fue el pitcher perdedor y su labor conjunta fue de 3 imparables y un tercio, 8 hits, 19 bases por bola, 6 carreras, 2 limpias, 2 bases, 2 golpeadores y 1 error.

Dentro de los mejores bateadores de equipo ganador se encuentran: Javier Hernández 5-5 un cuadrangular y un doble, Martin Ulises Navarro 4-2, Abner Fraga 5-5 un doble, Rigoberto Guerrero 4-2, Gabino Limon 5-2 y Saúl Fraga 5-2 un doble.

Y los mejores bateadores de GE-GOLZ fueron: Javier Guerrero 4-2, Gerardo Mata 3-2, Ignacio Mata 2-2 y Saúl Dávila 4-2.

El umpire fue Gerardo Martínez.

La liga compartió el dato de que en el “Grupo Regular” el juego entre Dep. Arroyos vs Amigos de Azul no se realizó, pues Dep de Arroyo no se presentó y lo contemplaron como una acción de poca seriedad.