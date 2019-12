Loros de Colima dejará el Ascenso MX

Los Loros de Colima no seguirán en el Ascenso MX, luego de que su dueño, el británico Jimmy Goldsmith falleciera el martes, informaron fuentes enteradas del caso, incluido uno de los futbolistas del equipo a EL UNIVERSAL.

Los jugadores ya se enteraron de la decisión y fueron convocados a una reunión en el estadio Olímpico de Colima, donde el equipo juega como local, para que la directiva formalice la decisión. La reunión será a las 14:00 horas de este viernes.

Esta junta ya estaba pactada. El equipo regresaba de vacaciones el viernes y se presentaría para comenzar los entrenamientos para el siguiente torneo, el cual marcaría su regreso a la división de plata del futbol mexicano.

Sin embargo, el repentino fallecimiento de Goldsmith truncó el reestreno del equipo en el Ascenso MX.

Este diario se comunicó con el entrenador del equipo, Víctor Hugo Mora, para saber si él había sido informado de la decisión, pero dijo que "sólo había escuchado rumores, pero que no me han informado nada hasta el momento".

Los Loros, incluso, habían hecho contrataciones en el presente mercado de fichajes. Incorporaron a Alexis Ochoa y Dante Gamboa, provenientes de Potros UAEM, que recientemente también desapareció del Ascenso MX.

Ahora el circuito de plata mexicano sólo tendrá 12 equipos para disputar el próximo semestre, como ya lo había informado la columna Barra Brava de este diario, el cual está calendarizado para arrancar el 9 de enero del 2020.