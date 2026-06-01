Los 26 elegidos por "El Vasco" Aguirre

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México.- El sueño, la esperanza y las expectativas de todo México han sido depositados desde este momento en los 26 jugadores y el director técnico que conforman la lista final rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Con 13 elementos que militan en Europa, 12 jugadores de la Liga MX y uno más de la Pro League Saudi, así está conformada la Selección Nacional del Vasco Aguirre.

De estos 25 jugadores convocados, 14 harán su debut mundialista en esta próxima justa mundialista, algunos más van por su segundo Mundial y otros como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez o Jesús Gallardo que disputarán su sexto, cuarto y tercero, respectivamente.

Ya con esta lista, la Selección Mexicana enfrentará el próximo jueves a Serbia, en el estadio Nemesio Díez de Toluca y de esta manera cerrará su preparación antes de su debut el próximo 11 de junio.

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LOS 26 ELEGIDOS POR JAVIER AGUIRRE

· Porteros: Carlos Acevedo (Santos), Guillermo Ochoa (AEL Limassol) y Raúl Rangel (Chivas).

· Defensas: Israel Reyes (América), Jorge Sánchez (PAOK), César Montes (Lokomotiv), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar).

· Medios: Luis Romo (Chivas), Edson Álvarez (Fenerbahce), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Álvaro Fidalgo (Betis), Brian Gutiérrez (Chivas), Luis Chávez (Dinamo Moscú), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Xolos).

· Delanteros: César Huerta (Anderlecht), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadisiya), Armando González (Chivas), Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (Milan), Roberto Alvarado (Chivas) y Guillermo Martínez (Pumas).