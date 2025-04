Los 76ers rompen racha de derrotas

WASHINGTON.- Jeff Dowtin Jr. anotó un récord personal de 30 puntos y los 76ers de Filadelfia rompieron una racha de 12 derrotas consecutivas con una victoria de 122-103 sobre los Wizards de Washington el miércoles por la noche.

Lonnie Walker IV sumó 24 unidades para los 76ers, quienes ganaron a pesar de una larga lista de jugadores lesionados que incluía a Joel Embiid, Paul George, Eric Gordon, Kyle Lowry, Tyrese Maxey, Jared McCain y Andre Drummond.

Dowtin, un nativo del área de Washington, D.C. con un contrato dual con Filadelfia, jugó para los 76ers por primera vez este mes. Acertó 11 de 15 tiros de campo e hizo cuatro triples, superando su récord personal anterior de 24 tantos del 14 de marzo contra Indiana.

Tristan Vukcevic lideró a Washington con un récord personal de 24 puntos. Los Wizards no contaron con Jordan Poole, Khris Middleton, Corey Kispert, Bilal Coulibaly y Malcolm Brogdon. Marcus Smart no estaba en el informe de lesiones, pero no jugó.

Filadelfia intentó 50 triples, con cuatro jugadores anotando al menos tres. Los 76ers convirtieron un juego cerrado, lideraban 53-50 al medio tiempo, en una paliza.

Washington (17-63) terminará con el peor récord en la Conferencia Este, aunque es posible que Charlotte pueda empatar a los Wizards.

Próximos partidos: Ambos equipos regresan a la cancha el viernes por la noche. Filadelfia visita Atlanta, y los Wizards están en Chicago.