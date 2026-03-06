logo pulso
Los Cañoneros reciben a La Fiera

Por El Universal

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Los Cañoneros reciben a La Fiera

México.- Este viernes a las 19:00 horas arranca la jornada 10 del Clausura 2026 en el Estadio El Encanto, casa de los cañoneros del Mazatlán, quienes buscarán aprovechar su localía para imponerse al conjunto de León dirigido por Ignacio Ambriz.

A pesar de que Mazatlán llega a este juego tras perder contra San Luis (4-1) y que debe mejorar en muchos aspectos dentro de la cancha, logró salir del fondo de la Tabla y los resultados no mienten, sumó consecutivamente en tres jornadas, esto gracias a la apuesta del timonel Sergio Bueno que ha insistido en mantener el orden defensivo y aprovechar las oportunidades al frente.

Por otro lado, La Fiera, consiguió dos victorias seguidas, ante Necaxa y Santos, por lo que buscará traerse los tres puntos.

Venus Williams queda eliminada en BNP Paribas Open en Indian Wells
Venus Williams queda eliminada en BNP Paribas Open en Indian Wells

Venus Williams queda eliminada en BNP Paribas Open en Indian Wells

SLP

AP

La tenista estadounidense de 45 años recibió invitación para el torneo pero no pudo avanzar.

Juegos Paralímpicos Invierno Milán-Cortina: récord histórico de atletas
Juegos Paralímpicos Invierno Milán-Cortina: récord histórico de atletas

Juegos Paralímpicos Invierno Milán-Cortina: récord histórico de atletas

SLP

AP

La participación femenina alcanza un nuevo récord con 160 competidoras, superando la cifra de Beijing 2022.

Tottenham pierde 3-1 ante Crystal Palace en Londres
Tottenham pierde 3-1 ante Crystal Palace en Londres

Tottenham pierde 3-1 ante Crystal Palace en Londres

SLP

AP

La expulsión de Micky van de Ven afectó el desempeño del Tottenham en el encuentro.

Messi y equipo Inter Miami homenajeados en Casa Blanca
Messi y equipo Inter Miami homenajeados en Casa Blanca

Messi y equipo Inter Miami homenajeados en Casa Blanca

SLP

AP

El homenaje en Casa Blanca incluyó a Luis Suárez, Rodrigo De Paul y el comisionado de la MLS, en un acto institucional.