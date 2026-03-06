Los Cañoneros reciben a La Fiera

México.- Este viernes a las 19:00 horas arranca la jornada 10 del Clausura 2026 en el Estadio El Encanto, casa de los cañoneros del Mazatlán, quienes buscarán aprovechar su localía para imponerse al conjunto de León dirigido por Ignacio Ambriz.

A pesar de que Mazatlán llega a este juego tras perder contra San Luis (4-1) y que debe mejorar en muchos aspectos dentro de la cancha, logró salir del fondo de la Tabla y los resultados no mienten, sumó consecutivamente en tres jornadas, esto gracias a la apuesta del timonel Sergio Bueno que ha insistido en mantener el orden defensivo y aprovechar las oportunidades al frente.

Por otro lado, La Fiera, consiguió dos victorias seguidas, ante Necaxa y Santos, por lo que buscará traerse los tres puntos.