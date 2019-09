Los cinco partidos más interesantes de la Semana 4 de la NFL

Ya pasaron las primeras semanas, que para muchos equipos de la NFL sirven apenas como si fueran de pretemporada.

Son ocho equipos que todavía mantienen su invicto, aunque algunas de estas marcas pueden ser engañosas por lo favorable de su calendario inicial. Mientras son siete conjuntos urgidos por conocer la victoria y que ya no tienen margen de error.

A continuación te presentamos los cinco partidos más interesantes de la Semana 4:



Eagles (1-2) vs Packers (3-0)

La etiqueta de favorito con la que arrancó Philadelphia cada vez está más lejana. Las lesiones de sus receptores afectaron tanto que no hay ningún jugador de Eagles entre los 40 elementos con más yardas por aire en lo que va de temporada.

Por su parte, la defensiva de Green Bay ha sostenido al equipo. Los papeles se cambiaron y ahora lo que no carbura es la ofensiva que comanda Aaron Rodgers, quien actualmente es el QB número 23 de la lista de yardas totales.

Un partido en el que Packers busca enseñar por fin que pueden ser un equipo temible, contra unos Eagles que intentarán que Carson Wentz logre "cargarse el equipo al hombro".



Chiefs (3-0) vs Lions (2-0-1)

Es imposible no emocionarse en un partido en el que esté Patrick Mahomes. El talentoso QB de Kansas City es el que más yardas ha conseguido con sus envíos y quien tiene más pases de touchdown hasta el momento.

Mientras Detroit está sorprendiendo y parece que su head coach Matt Patricia está encontrando la fórmula en la defensiva. Ahora tendrán que confirmarlo cuando visiten a un ataque tan poderoso como el de los Chiefs.



Patriots (3-0) vs Bills (3-0)

Cada que Tom Brady y Bill Belichick estén en acción hay que voltear a ver. Y no sólo por lo sólido de su ataque, ahora también su defensiva está imponente. Aunque hace falta que New England se encuentre a un verdadero rival para medir su potencial de esta temporada.

En tanto, Buffalo tiene un arranque de campaña que pocos esperaban. El QB Josh Allen es un peligro con sus escapadas por tierra y la defensa está permitiendo muy pocas yardas a los rivales. Sin embargo, todavía no enfrentan a un equipo de peso, por lo que recibir al actual campeón de la NFL será una gran prueba.



Vikings (2-1) vs Bears (2-1)

Minnesota tiene un ataque terrestre de mucho respeto con el RB Dalvin Cook, pero un titubeante juego aéreo con su QB Kirk Cousins. Con lo competido que está el Norte de la Nacional, los duelos divisionales toman aún mayor relevancia.

Del lado de Chicago, también el QB Mitchell Trubisky genera muchas dudas por su pobre desempeño. Pero mientras su defensiva se encuentre entre las mejores para capturar al mariscal de campo rival, seguirán teniendo oportunidades de trascender.



Cowboys (3-0) vs Saints (2-1)

La franquicia de Dallas comienza a ilusionar a sus aficionados con contundentes triunfos y con buenas exhibiciones de sus figuras: Dak Prescott, Ezekiel Elliott y Amari Cooper. No obstante, se debe guardar la calma cuando los rivales fueron Giants, Redskins y Dolphins.

Por su parte, habrá que ver si el triunfo de New Orleans en Seattle fue obra de la casualidad, o si la defensa, los equipos especiales y el RB Alvin Kamara pueden sostener la ausencia de Drew Brees en los controles.