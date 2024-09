Los Cowboys forran de billetes a Dak Prescott

Dak Prescott firmó un nuevo contrato con los Cowboys de Dallas unas horas antes de inaugurar su temporada en Cleveland.

El estelar quarterback y los Cowboys pactaron un contrato de 240 millones de dólares y cuatro años, el primero en la historia de la NFL con un promedio de 60 millones por campaña, informó el domingo a The Associated Press al tanto de la negociación. La persona habló con AP bajo la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo aún no ha sido anunciado por las partes.

Prescott, segundo en la votación al MVP de la NFL la pasada temporada, entraba al último año de un contrato de 160 millones y cuatro años, que había marcado el récord de la franquicia previo a este acuerdo.

El nuevo le garantiza 231 millones, 1 millón que el récord garantizado que Deshaun Watson estampó con los Browns hace dos años.

Prescott ha llevado a los Cowboys a los playoffs en las últimas tres temporadas y cinco veces en sus primeros ocho años. Pero Dallas está impaciente por llegar lejos en los playoffs, algo que no ha ocurrido desde que obtuvieron el últimos de sus cinco títulos del Super Bowl en la temporada de 1995.

El jugador de 31 años había expresado reiteradamente su deseo de permanecer en Dallas y ser el quarterback que logre conducir al club más allá de la ronda divisional por primera vez en 29 años. Dak Prescott tendrá esa oportunidad de hacerlo.

Es el líder del club con su 67% en pases completes. Suma 29.459 yardas y 202 touchdowns.

Su acuerdo llega dos semanas después que Dallas pactó un acuerdo con el receptor CeeDee Lamb, con lo que se convirtió en el segundo jugador mejor pagada en su posición, con un contrato de 136 millones por cuatro años.