Los eslovenos Pogacar y Roglic dominan extenuante etapa de la Vuelta a España

LOS MACHUCOS, España (AP) — Dos amigos eslovenos arremetieron en la Vuelta a España el viernes. El menor de ellos, Tadej Pogacar, se alzó con el triunfo de una complicada 13ra etapa, mientras que el mayor, Primoz Roglic, cruzó la meta justo detrás de él para aumentar su ventaja en la tabla general.



Pogacar y Roglic tomaron la punta durante un demandante ascenso final en Los Machucos, rebasando al líder de la avanzada Pierre Latour a menos de dos kilómetros del final y terminando 27 segundos antes que sus perseguidores más cercanos.

"Ha sido un grandioso día para el ciclismo esloveno el que nosotros dos hayamos terminado al frente", declaró Roglic. "Entregamos el máximo hasta la meta. Tadej es, por supuesto, un enorme talento con un gran futuro. Es un gran amigo mío, un gran tipo y un rival".

Pogacar dejó atrás a Roglic con menos de un kilómetro por recorrer y resistió para sumar su segunda victoria en la presente edición de la Vuelta. El ciclista de 20 años del equipo UAE Emirates había ganado la novena etapa.

Roglic, un ex saltador de esquí que compite en la Vuelta para el equipo Jumbo-Visma, amplió su ventaja a dos minutos y 25 segundos sobre el español Alejandro Valverde en la clasificación general. Pogacar se clocó en el tercer puesto de la general, justo delante de los colombianos Miguel Ángel López y Nairo Quintana, pero se halla a más de tres minutos detrás de Roglic.

"Por ahora se está viendo que Roglic es el corredor más en forma y Pogacar también se está mostrando muy fuerte", afirmó Valverde. "¿Qué se puede hacer ahora? Vamos a ver. Hoy hemos cedido algo de tiempo nosotros, pero Igual algún día podemos hacerle nosotros ceder tiempo".

El español de 39 años cruzó la meta en el cuarto lugar de la etapa de 166 kilómetros (103 millas), después de Latour pero enfrente, por muy poco, de Quintana _su compañero en el equipo Movistar.

"Lo hemos intentado, pero Roglic ha demostrado que es el más fuerte de la carrera en este momento. He buscado ese ataque a mitad de subida porque soy el que va más atrás en la general y me sentía medianamente bien", indicó Quintana. "Hemos visto cómo están las fuerzas y ahora hay que probar otras estrategias... Quedan etapas decisivas, pero no será sencillo, está complejo. Vamos a seguir intentándolo".

La etapa inició con el pelotón rodeando la cancha de estadio San Mamés, casa del Athletic de Bilbao. Los ciclistas luego enfrentaron siete cumbres.

La competencia tendrá una jornada relativamente tranquila el sábado en una etapa plana de 188 kilómetros (117 millas) que culminará en Oviedo.