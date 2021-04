Los hijos de Bernardo Segura son estafados por agencia de viajes

Brandon y Jefferson Segura, hijos del marchista olímpico Bernardo Segura, denunciaron a través de las redes sociales, que fueron estafados por la agencia de viajes española E-Dreams, que no registró la compra de sus boletos de avión hacia Praga, República Checa, para acudir a una competencia en donde aspiraban a conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Los hermanos Segura llegaron el martes al mostrador de Llufthansa, pero no aparecieron sus números de reservación.

"Estábamos a punto de abordar un vuelo a Praga, República Checa, íbamos a hacer una escala en Frankfurt, y cuando llegamos al mostrador de Lufthans, no pudimos abordar el vuelo, debido a que la agencia de viaje española E-Dreams, con sede en Barcelona, nos estafó o se tardó en hacer las reservaciones", dijo Brandon a través de un video.

En la aerolínea, "en su sistema no aparecían nuestros los boletos. Tratamos de comunicarnos a la agencia y nunca nos contestaron, y vía mensaje nos respondieron a través de un robot".

La esperanza de los marchistas es que "todo haya sido un error y este día todo se arregle y podamos tomar el vuelo, todavía podríamos llegar a la competencia que es el sábado y si no, pues hay que denunciar este abuso. Saben cómo está la situación con el apoyo a los deportistas en México, esos boletos los compramos con nuestro dinero... Pediremos el reembolso y en caso de que no nos resuelvan pues no compren a través de esta agencia de viajes".