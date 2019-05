Los jugadores de la selección brasileña salen en defensa de Neymar

En declaraciones que concedieron a los periodistas en la Granja de Comary, tres de los convocados coincidieron en que la importancia de Neymar para la selección es incuestionable.



En defensa de Neymar salieron tanto el portero Ederson (Manchester City) como los delanteros Richarlison (Everton) y David Neres (Ajax), que figuran entre los ocho de los 23 convocados por el seleccionador Adenor Leonardo Bacchi "Tite".



"Neymar es el mejor jugador brasileño. Eso no se puede negar. Entonces, si es el mejor, tiene que estar con nosotros. Él también es un líder y está hace mucho tiempo en la selección. Tiene que estar junto con el grupo. Es el mejor jugador brasileño en la actualidad entonces tiene que estar junto al grupo", afirmó el portero Ederson, que este año fue campeón de la Liga inglesa.



Richarlison que ya ha sido pareja del jugador del PSG en el ataque de la selección brasileña igualmente salió en su defensa.



"Jugar con Neymar es diferente. Ambos combinamos algunas jugadas cuando estamos juntos en la selección. Y todos sabemos la felicidad que es jugar con él. Sabemos que cualquier balón suyo nos deja de cara al gol. Y es muy importante que esté con él en el equipo".



Richarlison, sin embargo, considera que corresponde a Tite decidir si Neymar continúa o no como capitán.



"Eso es una decisión de Tite. Él es quien decide. Independiente de quien sea el capitán creo que estamos aquí para hacer lo mejor por la selección", afirmó.



En la rueda de prensa que concedió el viernes pasado al anunciar su lista de convocados, Tite dijo que tendrá una conversación con Neymar para decidir si adopta algún tipo de sanción por su comportamiento extracancha y por su agresión a un aficionado.



Algunos exfutbolistas llegaron a pedir que Neymar no fuera convocado para la Copa América y otros exigen que se le retire el brazalete de capitán.



"Creo que para todo jugador brasileño, él (Neymar) es una referencia, así como para mí. Voy a intentar aprender lo máximo con él y a ayudarle lo máximo a él y a todo el equipo, que tiene todo para vencer porque todos saben que es uno de los mejores del mundo", dijo David Neres.



El jugador del Ajax también prefiere que sea Tite el que decida si Neymar continúa como capitán.



"Creo que eso no me corresponde a mí decir. Creo que es con el profesor. E, independiente de quien sea el capitán, siempre voy a respetarlo y a escuchar a los más experimentados y a los más veteranos", afirmó.



"Creo que por ser quien es, (Neymar) es muy exigido, por ser la mayor referencia del fútbol brasileño. Pero la exigencia es normal, forma parte del fútbol. Creo que todos los jugadores son exigidos. Es una cosa normal del fútbol", agregó.



Los tres aseguraron que, independiente de los once escogidos por Tite como titulares, lucharán porque Brasil conquiste un nuevo título de la Copa América en casa.



"No hay ningún presente mejor que ganar la Copa América. Ojalá consigamos el título", afirmó Richarlison.