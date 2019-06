Los jugadores más longevos que llegaron a Chivas

La inminente llegada de Oribe Peralta al Guadalajara regresa recuerdos a los aficionados rojiblancos, quienes se ilusionaron con delanteros veteranos que firmaron con las Chivas, algunos sobresalieron y otros fracasaron.

Con 35 años de edad, Oribe peralta, "El Hermoso", dos veces mundialista con la Selección Mexicana, está cerca de llegar a un acuerdo con el Rebaño. Sin embargo, no es el único que vistió la playera con una avanzada experiencia.

Ricardo Peláez, hoy director deportivo del Cruz Azul, firmó con el Guadalajara para el Invierno 1998, después de su participación en la Copa del Mundo de Francia de ese mismo año. Ya veterano, el exdelantero jugó 42 partidos como rojiblanco y anotó 16 goles. Se retiró en el 2000.

En ese mercado, el Rebaño también contrató a Luis García Postigo, con 29 primaveras. En 56 cotejos, el "Niño Artillero" marcó 20 dianas. Posteriormente se fue al Morelia.

Estos tres atacantes del Guadalajara, tuvieron un paso por el América antes de llevar a tierras tapatías...

Otro delantero que arribó a Jalisco con avanzada edad fue Jared Borgetti. Después de su paso por Europa y Asia, el "Zorro del Desierto" no encontraba cupo en un club mexicano. Fracasó en Cruz Azul y Monterrey.

Al firmar con las Chivas, se esperaba que rompiera las redes de cualquier rival, pero se fue de Verde Valle con ceros en su cuenta.

El único equipo en el que Borgetti no hizo gol fue en el de Guadalajara.