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Los Knicks empatan la serie ante Hawks

Por AP

Abril 26, 2026 03:00 a.m.
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Los Knicks empatan la serie ante Hawks

ATLANTA.- Karl-Anthony Towns logró su primer triple-doble en la postemporada, OG Anunoby anotó 22 puntos y los Knicks de Nueva York se recuperaron tras dos derrotas consecutivas para vencer la noche del sábado por 114-98 a los Hawks de Atlanta, igualando 2-2 la serie de playoffs de la Conferencia Este.

Towns terminó con 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. El All-Star en su 11.ª temporada se convirtió en el cuarto jugador de los Knicks en registrar un triple-doble en un partido de playoffs, uniéndose a Walt Frazier, Dick McGuire y Josh Hart.

Los Knicks serán anfitriones del Juego 5 en el Madison Square Garden la noche del martes, y la serie ahora tiene garantizado regresar a Atlanta para el Juego 6 el jueves. Nueva York tomó el control del partido a mitad del primer cuarto y mantuvo la ventaja durante el resto del encuentro. Los Knicks llegaron al descanso con una ventaja de 68-44 y ampliaron esa diferencia a 20 puntos al final del tercer cuarto. Nueva York recuperó su mejor versión de la mano de su núcleo formado por Towns, Anunoby y Jalen Brunson, quien anotó 19 puntos. CJ McCollum volvió a liderar a Atlanta en anotación con 17 puntos.

Nickeil Alexander-Walker, elegido Jugador Más Mejorado de la NBA, sumó 15 puntos. Dyson Daniels capturó nueve rebotes, la mayor cifra del equipo para Atlanta.

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