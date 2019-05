Los luchadores que han perdido la vida en el ring

La lucha libre es un deporte que siempre ha sido cuestionado debido a si los golpes o movimientos son falsos y solamente se trata como si fuera una coreografía. Pero la realidad es que cada movimiento necesita mucha preparación y práctica para que no se genere una fuerte lesión.

"Sabemos que subimos al ring pero no sabemos si vamos a bajar", es una frase del gladiador Máscara Año 2000 que quedó muy marcada dentro del gremio luchístico ya que en cada combate los luchadores se entregan para satisfacer al público con un buen espectáculo, pero también su vida la ponen en riesgo.

Tal es el caso de Silver King, quien falleció el pasado 11 de mayo durante una función en Londres, Inglaterra, mientras se enfrentaba ante Juventud Guerrera. Un infarto fue lo que le quitó la vida, pero lo hizo haciendo lo que amaba.

Desafortunadamente no es la primera vez que sucede esto dentro del deporte espectáculo. Uno de los casos más recordados es el del Perro Aguayo Jr. quien perdió la vida mientras se enfrentaba al Rey Mysterio en Tijuana. El líder de los Perros del Mal quedó inconsciente en la cuerdas después de recibir un golpe de Mysterio. Al final, Pedro falleció a los 35 años debido a un paro cardiaco producido por la fractura de tres vertebras.

Otro de los casos más recordados en la lucha libre mexicana es el de Oro, que en octubre de 1993 perdió la vida después de recibir un lazo al cuello de Kahoz. Su caída no fue la indicada por lo que se golpeó la cabeza y jamás volvió a levantarse.

En 2012, el Cometa Tapatío sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le afectó las cervicales cuando luchaba contra Clack Sicho, lo que causó que inmediatamente perdiera la vida. La Arena Coliseo fue testigo de la muerte de Sangre India en 1979. César Curiel aplicó uno de sus movimientos favoritos y la cabeza de Sangre India se golpeó con la lona. Los médicos lo atendieron en los vestidores pero no pudieron hacer nada para salvarlo.

En el plano internacional, uno de los casos más famosos fue la muerte de Owen Hart, hermano de Bret Hart, leyenda de la WWE. El canadiense murió cuando se dirigía hacia el cuadrilátero. Trató de hacer una espectacular entrada, la cual trataba de ingresar por la parte de arriba de la arena y fuera descendiendo con la ayuda de una cuerda y arneses desde una altura de casi 23 metros. Sin embargo, cayó por accidente y esto le costó la vida.