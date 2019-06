Los mexicanos aseguran el corte del US Open

Los dos representantes mexicanos en el US Open continuarán en la pelea este fin de semana. Carlos Ortiz, con una tarjeta de 140 golpes (dos bajo par) y Abraham Ancer, con 142 (en par), se encuentran en la posición 19 y 32, respectivamente.

El estadounidense Gary Woodland, con una sorprendente ronda de 65 golpes -para igualar el récord de Tiger Woods y Justin Rose en Pebble Beach durante este Major- se colocó como líder rumbo a la tercera ronda, con un score de -9.

Rose (-7), Louis Oosthuizen (-6), Aaron Wise y Rory McIlroy (-5) siguen muy cercanos en la pelea, al igual que el bicampeón defensor, Brooks Koepka (-4).

Los tricolores continuarán en el US Open, cerca de la máxima competencia, gracias a una segunda jornada muy sólida de ambas partes.

Ortiz firmó otra tarjeta bajo par. El tapatío sumó un eagle y tres birdies, mas cuatro bogeys le impidieron escalar más. Mientras que Ancer, oriundo de Tamaulipas, mejoró mucho de lo mostrado el jueves, con seis pájaros y un eagle. Si no fueran por dos doble bogeys, estaría en una mejor posición.

Para el fin de semana, quedan "vivos" Tiger Woods (E), Phil Mickelson (-1) y Dustin Johnson (-2).