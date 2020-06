Los Nationals pierden peloteros que prefieren no jugar en la pandemia

El inicialista Ryan Zimmerman quien ha estado en cada una de las últimas 15 temporadas con los Nationals no jugará este año al igual que el pitcher derecho Joe Ross.

Ambos jugadores se mostraron incómodos con los riesgos para la salud que representan afrontar la temporada reducida en medio de una pandemia mundial.

Cuando la Major League Baseball (MLB) anunció planes la semana pasada para imponer unilateralmente una temporada de 60 juegos, los jugadores tuvieron derecho a optar por no participar.

Solo aquellos que se consideran de "alto riesgo" para contraer Covid-19 y que potencialmente sufren graves efectos de la enfermedad tienen garantizado su salario prorrateado completo y el tiempo de servicio para esta temporada.

Otros que optan por no correr el riesgo de perder su salario y la acumulación de tiempo de servicio, pero los equipos pueden pagarlos si lo desean.

Zimmerman, cuya esposa acaba de dar a luz al tercer hijo de la pareja a principios de este mes y cuya madre tiene esclerosis múltiple, admitió públicamente a fines de la semana pasada que no estaba seguro de si jugaría esta temporada.

Este lunes el serpentinero de los Diamondbacks Mike Leake le notificó a su equipo que tampoco tomará su lugar este año.