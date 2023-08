Los partidos de Leagues Cup que estarán en televisión abierta

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- Los octavos de final de la Leagues Cup 2023 ya comenzaron con la lluvia de goles entre FC Dallas e Inter Miami en el Estadio Toyota de la ciudad de Frisco.

El conjunto de Lionel Messi consiguió su clasificación a los cuartos de final tras conseguir el empate en el último minuto, con un golazo de tiro libre del astro argentino, y en la definición por penales imponerse al no desperdiciar ninguno de sus cinco disparos.

La actividad de los mexicanos arranca con los sorpresivos Gallos Blancos de Querétaro enfrentado al New England Revolution, segundo mejor clasificado de la tabla general de la Major League Soccer (MLS), en el Gillette Stadium.

Desafortunadamente, para la afición mexicana, dicho encuentro no podrá televisarse abiertamente, sino que se podrá seguir exclusivamente por el MLS Season Pass.

La mayoría de los partidos de los conjuntos de la Liga MX no han sido transmitidas por televisión abierta, ya que Apple TV cuenta con los derechos de transmisión del certamen de Concacaf; sin embargo, la empresa mexicana TV Azteca anunció que podrá televisar ciertos cotejos de la fase de octavos.

¿Cuáles partidos de los octavos de final de la Leagues Cup serán transmitidos por TV abierta?

Toluca vs Minnesota United

Fecha: martes 8 de agosto

Hora: 18:00

Estadio: Allianz Field

Transmisión: MLS Season Pass (Apple TV)/TV Azteca



Tigres vs Monterrey

Fecha: martes 8 de agosto

Hora: 20:00

Estadio: Shell Energy

Transmisión: MLS Season Pass (Apple TV)/TV Azteca