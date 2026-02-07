Los Pelicans remontan y derrotan a Wolves

MINNEAPOLIS.- Saddiq Bay anotó 30 puntos, incluidos dos tiros libres con 10,8 segundos restantes, para ayudar a que los Pelicans de Nueva Orleáns remontaran un déficit de 18 puntos en la segunda mitad, con lo cual se impusieron el viernes 119-115 a los Timberwolves de Minnesota.

Zion Williamson añadió 29 puntos y Trey Murphy III anotó 26 puntos. Los Pelicans rompieron una racha de tres derrotas de manera consecutiva.

Minnesota tomó una breve ventaja de un punto con 50 segundos restantes gracias a un triple de Bones Hyland, pero Williamson convirtió una jugada de tres puntos para poner a los Pelicans arriba 117-115 con 35,5 segundos por jugar.

El tiro de Anthony Edwards se quedó corto. Bey capturó el rebote y fue objeto de una falta de Julius Randle con 10,8 segundos por jugar.

