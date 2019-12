Los peores ridículos de la historia del boxeo

El desempeño decepcionante que tuvo Andy Ruiz y las posteriores declaraciones que hizo en las que reconocía que no se había preparado adecuadamente, hacen recordar otras malas actuaciones de otros púgiles. Repasamos algunas:

Curtis Harper

El peleador de pesos pesados se presentó en una pelea ante Efe Ajagba, en el 2018. La pelea estaba a punto de iniciar, sonó la campana, pero lo llamativo es que Harper se salió del ring y se fue directo a los vestidores.

El comportamiento del púgil, según reportaron los medios de comunicación, obedeció a que la promotora no le pagó lo que prometió.

Ramón Olivas vs Jorge Kahwagi

El brasileño enfrentó al controvertido Jorge Kahwagi en julio del 2017. Su desempeño fue pobre, luego de que lanzara pocos golpes y tuviera mínima movilidad en los pocos rounds que duró el pleito.

Pero lo más ridículo sucedió cuando fue noqueado por un gancho del político mexicano, que apenas se percibió en la transmisión de la televisión.

Andy Ruiz

Aunque el desempeño del mexicano quedó a deber en la llamada Clash on the Dunes, lo más crítico de su actuación fue las declaraciones posteriores al combate que tuvo frente a Anthony Joshua.

Reconoció que estuvo tres meses de fiesta, que sí le afectó lo anterior, que ganó mucho peso para la pelea y que no se preparó adecuadamente para éste.