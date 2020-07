Los técnicos de la Liga MX que rompieron protocolo de sanidad

La Jornada 1 del Guardianes 2020 se caracterizó por una cuestión, una pésima y peligrosa cuestión: Los directores técnicos siguen sin respetar las normas básicas para evitar contagios, para evitar que el Covid-19 se siga propagando por los clubes del futbol mexicano.

Es verdad que en el reglamento de competencia no se nombra el uso del cubrebocas como un acto obligatorio, pero la conciencia de un líder de grupo como lo es un entrenador, debe estar más allá de esto.

MIGUEL HERRERA

El director técnico del América sigue pasando por encima de las normas. Cuando llega al estadio e inicia el juego el cubrebocas está en su sitio, pero sólo es cuestión de que la pasión le invada y todo se olvida, aunque ya se sabe que el "Piojo" Miguel Herrera, sólo lo utiliza para que lo dejen de "joder".

PAULO PEZZOLANO

El uruguayo, entrenador del Pachuca, Paulo Pezzolano, también cayó en el pretexto de tocarse el cubrebocas cada vez que quería dar una instrucción, al final prefirió quitárselo.

ALDO DE NIGRIS

El auxiliar técnico de Antonio Mohamed, Aldo de Nigris se tomó muy en serio su papel de dirigir en el duelo ante Toluca, tanto que no le importó bajarse el cubrebocas sin reparo alguno.

ANTONIO MOHAMED

El "Turco" Mohamed, entrenador de los Rayados, se encontraba suspendido pero desde la tribuna no dejó de gritar sin cubrebocas, a pesar de que había gente acompañándolo.

RAFAEL PUENTE

El técnico del Atlas, Rafael Puente del Río, en actitud desesperada por la falta de resultados, dejó de lado la protección para gritarle a sus jugadores.

PABLO GUEDE

Al sentir que sus futbolistas no le escuchaban, Pablo Guede entrenador del Tijuana prefirió quitarse el cubrebocas

GUILLERMO VÁZQUEZ

Aunque dicen que es poco expresivo, Guillermo Vázquez Junior, director técnico del San Luis de plano se quitó la protección para tratar de dar indicaciones a sus dirigidos.

ALEX DIEGO

El novel entrenador del Querétaro Alex Diego, se puso el protector debajo de la boca, dejando al descubierto las partes más vulnerables del rostro, así se pasó la mayoría del encuentro ante Pumas.

ANDRÉS LILLINI

El argentino director técnico interino del Universidad Nacional, se la pasó tocándose el rostro para subirse y bajase la protección, a pesar de llenar a sus jugadores hasta su zona técnica.

GABRIEL CABALLERO

Caballero, técnico del FC Juárez dejó de lado las normas y cada vez que daba instrucciones se quitaba el cubrebocas.

SALVADOR REYES

Chava Reyes Junior, quien sustituye a Luis Fernando Tena en el banquillo de las Chivas se quitó la mascarilla para dar las instrucciones y también en la rueda de prensa.

RICARDO FERRETTI

El "Tuca" también se vio con un mal uso del cubrebocas previo al arranque del partido de los Tigres ante el Necaxa.

JOSÉ MANUEL DE LA TORRE

El "Chepo", José Manuel de la Torre era uno de los técnicos que más se habían protegido y cuidado las normas, pero también cayó en la tentación de bajarse la protección.