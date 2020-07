Los técnicos que han dejado su equipo antes de iniciar un torneo

Miguel González 'Míchel' se une a la lista de directores técnicos que por una u otra razón, renunciaron a sus equipos antes de que iniciara un torneo.

El español dejó vestidos y alborotados a los Pumas a un día del arranque, si no es que se pospone, del Guard1anes 2020.

Aquí los extraños casos, que muchas veces van más allá de cuestiones deportivas.

Jorge Marín

El 24 de octubre de 1971, Jorge Marín, técnico húngaro que formó a Cruz Azul, dejó la dirección de Laguna a una semana del arranque del torneo.

Darío Franco

El exdefensa central de los Monarcas no tuvo un buen paso como técnico de los michoacanos. El 5 de julio del 2006 a un mes de que iniciara el torneo de Verano, se fue de Morelia por motivos nunca revelados.

Daniel Guzmán

El "Travieso" Daniel Guzmán dejó a los Gallos Blancos de Querétaro a 26 días de que iniciara el torneo, el 11 de julio de 2006.

César Luis Menotti

A trece días de que arrancará el Clausura 2008, César Luis Menotti se fue de los Tecos.

Isaac Mizrahi

Después de tener un pésimo Interliga, la directiva de Rayados despide a Isaac Mizrahi a una semana de que comenzará el Clausura 2008.

Rubén Omar Romano

Por grandes diferencias con el dueño del Puebla en ese tiempo, Ricardo Henaine, Rubén Omar Romano se fue del cuadro de La Franja el a 15 días del iniciar el torneo.

Ricardo La Volpe

El argentino dejó al Monterrey, que no le renovó contrato a 9 días de arrancar el torneo de Clausura 2009.

Mario Carrillo

El ahora comentarista Mario Carrillo renunció al Puebla cinco días antes de que iniciara el torneo de Verano 2000, con carácter de irrevocable, "por así convenir a sus intereses personales".

John Van't Schip

El 3 de enero del 2013, la directiva de Chivas decidió prescindir de los servicios del entrenador holandés John Van't Schip, tres días antes de que arrancara la participación del Rebaño Sagrado.

"Míchel"

Miguel González deja a los Pumas a tres días de arrancar el certamen, argumentando problemas personales.