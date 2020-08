Los técnicos que rondan para llegar al banquillo de Chivas

Se ha vuelto un carnaval hablar del Guadalajara. Los nombres de los posibles sustitutos de Luis Fernando Tena salen de todos lados, algunos con un halo de verdad, otros de rumor, y algunos más simplemente porque son deseo de la afición.

Lo más cercano a la realidad es que los contactos con Víctor Manuel Vucetich, el famoso Rey Midas, han iniciado, pero no se concretarán para la fecha de fin de semana, en la que todo parece el equipo será dirigido por Marcelo Michel Leaño, quien igual podría jugarse la carta de quedarse como el técnico oficial del Rebaño.

Pero a partir del anuncio del despedido de Tena, los nombres han surgido de todos lados.

VICTOR VUCETICH. El famoso Rey Midas tiene 6 títulos de Liga, tres de Copa y tres de Concacaf, además de dos de la Segunda División. Su último equipo fue Gallos Blancos de Querétaro.

MARCELO MICHEL LEAÑO. Actual director del área de futbol de Chivas, tuvo su experiencia en equipos del Ascenso y en Necaxa en la Liga MX.

PACO JÉMEZ. Con amplia carrera en España salvando, a veces, clubes del descenso. Dirigió a Cruz Azul un año y sólo lo clasificó en un torneo a las finales. Acaba de dejar el Rayo Vallecano en la Segunda División.

JAVIER AGUIRRE. Desde hace varios años "El Vasco" es deseo del Rebaño, pero en los planes del técnico no está el regresar a México como entrenador. Acaba de descender con el Leganés.

GABRIEL HEINZE. El exmundialista argentino ha dirigido a tres equipos en su país: Godoy Cruz, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield. Su máximo logro fue ascender al Argentinos Juniors en 2017.

JOSÉ GUADALUPE CRUZ. El "Profe" Cruz dirigió su último partido en 2019 al frente de Dorados de Sinaloa, dejando buena imagen. Fue campeón con Atlante en el Apertura 2007.

DIEGO ALONSO. Fue tentado por la directiva de Chivas en el 2019, pero Luis Fernando Tena ya estaba en el cargo. Con el Inter Miami no le ha ido muy bien, así qué… Ha sido campeón en México con Pachuca.

ENRIQUE MEZA. A sus 72 años, "El Ojitos" tuvo su última experiencia como técnico al frente del Puebla. Ha ganado cuatro títulos de Liga, dos de Concacaf y una Copa Sudamericana.

RUBÉN OMAR ROMANO. Estuvo cerca de llegar al América cuando Ricardo Peláez era el director deportivo de las Águilas. Ha perdido cuatro finales, dos con Morelia y dos con Santos Laguna.

MATÍAS ALMEYDA. El deseo de todos los aficionados del Guadalajara, pero tiene contrato vigente con el San José Earthqueakes.