Los Tigres hacen trizas a las Águilas

Por El Universal

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Los Tigres hacen trizas a las Águilas

México.- Tigres vino a la Ciudad de México a confirmar que América vive su peor torneo en muchos años. Los de la Sultana del Norte humillaron en su propia casa a las Águilas y los aplastaron 4-1.

El Ciudad de los Deportes tuvo su mejor entrada en mucho tiempo, pero la escuadra azulcrema fue incapaz de corresponderles con una digna exhibición.

El equipo de André Jardine se hunde. Vive inmerso en una crisis de funcionamiento y en este encuentro sufrieron los goles que no habían sufrido en las siete jornadas anteriores.

Israel Reyes cometió un imprudente penalti que Juan Brunetta hizo válido al minuto 3. Duro golpe para los capitalinos que desde el arranque llegaban como favoritos.

Tigres siempre estuvo cómodo, jamás se vieron presionados por los locales y su gente y de a poco se adueñaron del encuentro. Al minuto 23´, Jesús Angulo amplió la ventaja con un taquito que venció a Luis Ángel Malagón tras una jugada en tiro de esquina.

Las Águilas jamás se encontraron, y cuando lo hicieron por conducto de su mejor hombre, el único que se salva en esta noche, Brian Rodríguez, al minuto 69, la alegría sólo duró 60 segundos.

Ángel Correa al 70 amplió nuevamente la ventaja y el argentino en el agregado firmó su doblete para sentenciar una de las peores goleadas en la Era de André Jardine.

América, lleno de altibajos, lucha por encontrarse y meterse a los puestos de Liguilla; sin embargo, su realidad está muy lejos de lo que enamoró a su afición.

