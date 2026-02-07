logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Fotogalería

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Los Tigres no golean sin piedad a Santos

Por El Universal

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Los Tigres no golean sin piedad a Santos

México.- Los Tigres no tuvieron piedad de Santos Laguna y vapulearon al equipo lagunero (5-1) en el arranque de la Jornada 5 del torneo de Clausura 2026.

Los dirigidos por Guido Pizarro aprovecharon el pobre nivel futbolístico del cuadro visitante para llevarse los tres puntos, una victoria que le permitió mantenerse en los primeros puestos de la clasificación general.

Mientras que, en contraste, Santos se convirtió en el conjunto más goleado del certamen, con 17 goles en contra, por lo que ahora se encuentra cerca del sótano de la tabla general.

Los regiomontanos tuvieron que remar contra la corriente porque, al minuto 36, el cuadro comandado por Francisco Rodríguez abrió el marcador gracias a un tanto de Lucas Di Yorio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Poco les duró el gusto porque Joaquim, al 40´, igualó los cartones con un remate de cabeza y antes de finalizar el primer tiempo, Édgar López logró el 2-1.

En el complemento, Santos se desfondó. Aunque saltó al estadio Universitario a defenderse, lo hizo de mala manera, cometió graves errores en la defensiva lo que le costó recibir la goleada.

Los goles de Ángel Correa por la vía penal, además de los tantos de Diego Lainez y Diego Alexánder Sánchez, completaron la goleada y ponen en peligro la permanencia de Francisco Rodríguez en la dirección técnica lagunera.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Novatos, la clave del Super Bowl LX
    Novatos, la clave del Super Bowl LX

    Novatos, la clave del Super Bowl LX

    SLP

    Redacción

    Apuntan a ser decisivos en el duelo por el campeonato de la NFL.

    Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno
    Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

    Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

    SLP

    AP

    Descubre la particularidad de los pebeteros y las sedes dispersas que marcan la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia.

    Éxito de Lindsey Vonn en entrenamiento olímpico tras lesión en rodilla
    Éxito de Lindsey Vonn en entrenamiento olímpico tras lesión en rodilla

    Éxito de Lindsey Vonn en entrenamiento olímpico tras lesión en rodilla

    SLP

    AP

    Descubre cómo Lindsey Vonn se prepara para los Juegos Milán-Cortina tras superar su lesión en la rodilla.

    NFL lanza desafío para mejorar cascos y reducir conmociones
    NFL lanza desafío para mejorar cascos y reducir conmociones

    NFL lanza desafío para mejorar cascos y reducir conmociones

    SLP

    AP

    HealthTECH Challenge promueve la seguridad de los jugadores de la NFL