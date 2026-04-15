Los Trail Blazers dominan a Suns

PHOENIX.- Deni Avdija anotó 41 puntos —incluida una jugada de tres unidades para tomar la delantera con 16,1 segundos por jugar— y los Trail Blazers de Portland remontaron un déficit de 11 tantos en el cuarto periodo para vencer el martes 114-110 a los Suns de Phoenix en el minitorneo play-in.

Jordan Goodwin penetró para una bandeja que les dio a los Suns una ventaja de 110-109 con 32 segundos restantes, pero Avdija respondió con una incursión decidida hacia el aro.

Encestó en bandeja mientras recibía una falta y convirtió el tiro libre para poner el marcador 112-110.

Los Suns tuvieron la oportunidad de volver a ponerse arriba, pero el triple de Jalen Green no entró. Goodwin capturó el rebote ofensivo, pero Matisse Thybulle le robó el balón para asegurar la victoria de los Blazers.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Portland obtuvo el puesto de séptimo preclasificado en los playoffs de la Conferencia Oeste y enfrentará a los Spurs de San Antonio en la primera ronda.

Los Suns serán anfitriones del ganador del partido Clippers-Warriors el viernes. Quien gane obtendrá el octavo puesto y se medirá al Thunder de Oklahoma City, primer preclasificado, en los playoffs. La temporada del perdedor habrá terminado.