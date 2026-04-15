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Los Trail Blazers dominan a Suns

Se recupera de un déficit de 11 puntos en el cuarto periodo

Por AP

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
A
Los Trail Blazers dominan a Suns

PHOENIX.- Deni Avdija anotó 41 puntos —incluida una jugada de tres unidades para tomar la delantera con 16,1 segundos por jugar— y los Trail Blazers de Portland remontaron un déficit de 11 tantos en el cuarto periodo para vencer el martes 114-110 a los Suns de Phoenix en el minitorneo play-in.

Jordan Goodwin penetró para una bandeja que les dio a los Suns una ventaja de 110-109 con 32 segundos restantes, pero Avdija respondió con una incursión decidida hacia el aro.

Encestó en bandeja mientras recibía una falta y convirtió el tiro libre para poner el marcador 112-110.

Los Suns tuvieron la oportunidad de volver a ponerse arriba, pero el triple de Jalen Green no entró. Goodwin capturó el rebote ofensivo, pero Matisse Thybulle le robó el balón para asegurar la victoria de los Blazers.

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Portland obtuvo el puesto de séptimo preclasificado en los playoffs de la Conferencia Oeste y enfrentará a los Spurs de San Antonio en la primera ronda.

Los Suns serán anfitriones del ganador del partido Clippers-Warriors el viernes. Quien gane obtendrá el octavo puesto y se medirá al Thunder de Oklahoma City, primer preclasificado, en los playoffs. La temporada del perdedor habrá terminado.

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