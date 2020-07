Los Tuzos se declaran libre de Covid-19

El Pachuca se mantiene como el único plantel de la Liga MX sin casos de coronavirus, luego de las pruebas rumbo a su debut en el torneo Guard1anes 2020.

"La LIGA MX y Club Pachuca informan que se realizaron pruebas para la detección del Covid-19 en todos los jugadores, cuerpo técnico, staff y equipo de apoyo del equipo, de las cuales todas las pruebas salieron negativas", indicó la Liga MX la tarde de este viernes.

Pero el próximo rival de los Tuzos no corrió con la misma suerte. En el club América se reportaron dos casos asintomáticos de Covid-19: el juvenil Emilio Lara y el preparador físico Giber Becerra.

Las Águilas no habían presentado contagios en los meses que duró el aislamiento social y su retorno a las instalaciones para entrenar.

Cabe destacar que las Águilas aún tienen 11 resultados todavía por conocer y que no han llegado, debido "a la carga de trabajo en el laboratorio".

Sobre las medidas de sanidad a seguir de cara a la primera fecha del torneo, este lunes por la noche en el estadio Hidalgo, los Tuzos reiteraron que "se mantienen los protocolos de salud impuestas por la LIGA MX y las Autoridades de Salud".