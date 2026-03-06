logo pulso
Los Wolves siguen con su buena racha

Vencen con autoridad a Raptors con gran actuación de Anthony Edwards, hilan 5 triunfos en fila

Por AP

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Los Wolves siguen con su buena racha

MINNEAPOLIS.- Anthony Edwards anotó 22 puntos, incluidos dos con una impresionante volcada a dos manos por encima de RJ Barrett, y los Timberwolves de Minnesota vencieron el jueves 115-107 a los Raptors de Toronto para sumar su quinta victoria consecutiva.

En el tercer cuarto, Edwards se valió de un drible para liberarse en la pintura, se elevó muy por encima del aro y clavó el balón, Festejó con flexiones de los músculos y un grito en dirección de Barrett, quien le dio un pequeño empujón mientras ambos corrían de regreso por la cancha.

Luego de una actuación de 41 puntos en la victoria de Minnesota por 117-110 sobre Memphis la noche del martes, Edwards tuvo una noche eficiente, al encestar 8 de 12 tiros de campo y 5 de 8 desde la línea de 3 puntos.

Tras la derrota de Houston ante Golden State en tiempo extra, los Timberwolves (40-23) se colocaron un juego por delante de los Rockets en el tercer puesto de la Conferencia Oeste.

Rudy Gobert aportó 18 puntos y 12 rebotes, Julius Randle anotó 17 y Donte DiVincenzo sumó 16 unidades por los Wolves.

Barrett encabezó a los Raptors con 25 puntos e Immanuel Quickley agregó 18. Toronto ha perdido cuatro de cinco encuentros, pero se mantiene quinto en el Este.

