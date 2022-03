Luce atractiva la Copa Potosí

Con jugadores de renombre en el balompié nacional, la Copa Potosí 2022, será un espectáculo asegurado y mientras llega la fecha de su celebración, el comité organizador sigue trabajando para tener todo listo, ya que el sorteo de los grupos será el próximo 30 del presente.

Entre los jugadores que se presentarán en la Copa Potosí se encuentran el ecuatoriano Walter Ayobi, en su momento de los mejores con los Rayados del Monterrey, un viejo conocido de la afición potosina César "Chorri" de la Peña que militó con Atlético San Luis y Monterrey, el ex portero de Monterrey Juan de Dios Ibarra es otro jugador que se presentará en la Copa Potosí.

Además se ha confirmado que Edgar Iván Estuardo Solís Castillón mejor conocido como "El Tepa" estará presente en la también llamado Copa del Millón, jugó para equipos como Chivas, Tecos, Atlante y Monterrey; mientras que Juan Montano aquel jugador que militó con el equipo del pueblo el original Atlético de San Luis, jugará en este torneo, Montano además jugó con Tigres de la UANL dirigido por El Tuca Ferreti.

Israel Jiménez "El Piloto" ex de Tigres UANL, Xolos de Tijuana, Bravos de Juárez y Mazatlán llegará a San Luis para volar por las bandas, además el excampeón del mundo sub20 Jonathan Espericueta es otro jugador confirmado, ex de Tigres UANL, Atlético de San Luis y Puebla, el último en confirmar es el ecuatoriano Michel Arroyo que tantas alegrías dio al fútbol mexicano, con sus golazos de tiro libre y grandes actuaciones con el San Luis y ex jugador de las Águilas del América.

El espectáculo futbolístico está asegurado en la Copa Potosí que reparte un millón de pesos en ramas femenil y varonil libre, la unidad deportiva "Adolfo López Mateos", el Centro de Alto Rendimiento "Plan de San Luis" la unidad deportiva "21 de Marzo" en Soledad, serán sede de los encuentros del 11 al 17 de abril, las finales tendrán como escenario el estadio potosino "Alfonso Lastras Ramírez".