Lucrativo contrato para Fred Warner

SANTA CLARA, California.- Los 49ers de San Francisco aseguraron a otro jugador clave con un lucrativo contrato, acordando una extensión de tres años con el All-Pro Fred Warner que lo convierte en el linebacker mejor pagado en la historia de la NFL.

Una persona familiarizada con el acuerdo dijo el lunes que las partes llegaron a un acuerdo sobre el contrato por valor de 63 millones de dólares que mantiene a Warner asegurado hasta la temporada 2029. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no había anunciado el acuerdo oficialmente.

ESPN fue el primero en informar sobre la extensión y dijo que incluye más de 56 millones de dólares en dinero garantizado.

El acuerdo con Warner es la tercera extensión que San Francisco alcanza con uno de sus jugadores estrella desde el draft, habiendo previamente otorgado al quarterback Brock Purdy una extensión de cinco años por 265 millones de dólares y al ala cerrada George Kittle un contrato de cuatro años por 76,4 millones de dólares.

Asegurar a jugadores clave con extensiones tempranas significa que los Niners probablemente entrarán al verano sin dramas contractuales por primera vez en varios años.

El receptor Brandon Aiyuk y el tackle Trent Williams se perdieron la mayor parte del campo de entrenamiento el año pasado debido a disputas contractuales, después de que San Francisco lidiara con problemas similares en 2023 con el ala defensiva Nick Bosa y en 2022 con el receptor Deebo Samuel.

Warner tenía dos años restantes en la extensión de cinco años y 95 millones de dólares que firmó en 2021, que era la más rica en ese momento para un linebacker y ocupaba el segundo lugar después de Roquan Smith de Baltimore antes de este nuevo acuerdo.

Los 21 millones de dólares por año para Warner superan el promedio de 20 millones de Smith para volver a hacer del número 54 de los 49ers el mejor pagado en términos de valor anual promedio.

Warner ha demostrado que lo merece, ya que se ha desarrollado como uno de los mejores jugadores defensivos en la NFL después de ser seleccionado en la tercera ronda en 2021. Ha sido All-Pro del primer equipo las últimas tres temporadas y en cuatro de las últimas cinco como una de las piezas clave en la defensiva de San Francisco gracias a su capacidad para sobresalir tanto en la defensa contra la carrera como contra el pase.

Los únicos jugadores activos actualmente bajo contrato con más selecciones All-Pro del primer equipo que las cuatro de Warner son Bobby Wagner (seis) y Tyreek Hill (cinco).