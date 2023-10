Luis Chávez, fuera de su zona de confort

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Chávez está de regreso en la Selección Mexicana, después de la ausencia de los juegos del pasado mes de septiembre, debido a que apenas se acoplaba a su nuevo equipo, a su nuevo país, el Dínamo de Moscú en Rusia.

Con su llegada al club ruso, Luis Gerardo pudo cumplir su sueño de emigrar al futbol europeo, y, además, mantenerse en el equipo que dirige Jaime Lozano.

“Me siento muy feliz, no diría que realizado porque todavía me quedan muchos sueños y metas por cumplir, pero el emigrar a una liga de Europa era uno de mis sueños. Hoy me encuentro feliz y tratando de adaptarme a los que es la liga rusa y poder seguir en Selección”, comentó en entrevista para el sitio de la Selección Mexicana.

A pesar de las dificultades que tuvo para llegar al futbol del Viejo Continente, por los problemas bélicos que hay en Rusia, Chávez siempre se mostró optimista y se aferró hasta conseguir su objetivo de fichar con el club ruso. “Si uno no lucha por lo que quiere, no somos nada, cada uno debe de luchar por sus sueños y cumplir metas. Yo me aferré porque no me quería quedar con la espina de no jugar fuera. Para mí es un sueño, te da prestigio como jugador y te da más respeto y más exigencias”.

Para algunas personas del futbol mexicano, la liga de Rusia es desconocida y esto lo sabía Luis Chávez, quien confesó que sabía del riesgo que existía al ir a un futbol distinto y hasta poder quedar fuera de las convocatorias de la Selección Nacional de México.

“Sabía que también era un riesgo ir a la liga de Rusia y que podría no haberme tomado en cuenta para Selección. Eso me generó dudas, pero después pensé que en que no debía de tener problemas y tomé la decisión de ir; hoy estamos aquí con Selección después de un mes en Rusia”, dijo convencido de que su decisión fue la correcta.

Consciente de lo que venía con la Selección Mexicana, el mediocampista de 27 años reveló que también habló con el “Jimmy” Lozano sobre su fichaje en el futbol ruso. “Yo hablé con Jaime y él me dijo que, si era lo que soñaba, que le diera para adelante. Antes de la convocatoria pasada también hablé con él y quedamos en que no era conveniente que viniera. Quise ponerme de la mejor forma, futbolística y física para poder aportarle algo a la Selección; me gusta ser competitivo y quería mantener un prestigio de venir, hacer las cosas bien y no solo a pasear”.