Luis Urías da mensaje a su hermano, Ramón, antes de debutar en MLB

Tras conocerse que Ramón Urías ha sido subido al roster de los Orioles de Baltimore, su hermano menor, Luis, le ha dedicado un emotivo mensaje. El jugador de los Brewers utilizó sus redes sociales para felicitar a Ramón por la oportunidad que tendrá de debutar en la Major League Baseball y reconoció haberse conmovido incluso más que cuando llegó la propia.

"Sentí más emoción hoy al saber que mi hermano ha sido llamado a Grandes Ligas que cuando me llamaron a mí", inició el sonorense, en su cuenta de Twitter. Para acompañar algunas fotografías en las que aparecen juntos, cerró: "Ha sido el mejor hermano mayor que pudiera pedir, me ha enseñado demasiado y solo él sabe por todas las cosas que ha pasado hasta llegar a este día. Te lo mereces hermano".

Luis, de 23 años, vive su tercer año en la Gran Carpa; Ramón, de 26, ha formado parte de sucursales, pero no ha lanzado en un juego de Grandes Ligas.?