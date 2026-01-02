logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Fotogalería

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Luka Modric revela que era buen mesero

Por El Universal

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Luka Modric revela que era buen mesero

México.- Luka Modric, uno de los mejores jugadores en la historia de Croacia, recientemente tuvo charla con "Corriere della Sera", donde además de platicar sobre su carrera dentro de las canchas, reveló detalles de su vida privada que sorprendieron a más de uno.

El mediocampista del AC Milán, aseguró que de no haber tenido éxito en el futbol, le hubiera gustado ser mesero, pues se formó y trabajó en ello.

¿QUÉ DIJO LUKA MODRIC SOBRE SU VIDA ANTES DEL FUTBOL?

Me encanta la normalidad. Una familia normal, una vida normal, las pequeñas cosas. No me siento único. En mi vida, nunca he pensado, ni por un segundo, que fuera superior a nadie. Si no hubiera sido futbolista, me habría gustado ser camarero", e incluso, compartió que si tuvo experiencia en el rubro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Era bastante bueno. Y me gustaba. Estudié en la escuela de hostelería de Borik. El primer año, nos formamos en el restaurante Marina de Zadar, donde se celebraban banquetes de boda. Se me daba bien servir bebidas; y en las bodas croatas la gente bebe mucho. Lo único que no me gustaba era fregar los platos", declaró el exjugador del Real Madrid.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Kylian Mbappé, baja en el Real Madrid por lesión de rodilla
Kylian Mbappé, baja en el Real Madrid por lesión de rodilla

Kylian Mbappé, baja en el Real Madrid por lesión de rodilla

SLP

AP

El próximo desafío del Real Madrid será contra el Real Betis, sin contar con la presencia de Kylian Mbappé por lesión.

Roberto Carlos, intervenido con éxito por problema cardíaco
Roberto Carlos, intervenido con éxito por problema cardíaco

Roberto Carlos, intervenido con éxito por problema cardíaco

SLP

AP

El exdefensor de Brasil y del Real Madrid, Roberto Carlos, se recupera tras cirugía cardíaca realizada durante sus vacaciones en Brasil.

Luis Manuel Chacho López anuncia fin de contrato con FOX Sports
Luis Manuel Chacho López anuncia fin de contrato con FOX Sports

Luis Manuel Chacho López anuncia fin de contrato con FOX Sports

SLP

El Universal

El reconocido narrador y comentarista de Fórmula 1, Luis Manuel Chacho López, finaliza su etapa en FOX Sports tras 16 años en la empresa.

Terence Crawford menosprecia a Canelo Álvarez
Terence Crawford menosprecia a Canelo Álvarez

Terence Crawford menosprecia a "Canelo" Álvarez

SLP

El Universal

Aseguró en una reciente entrevista que el tapatío no fue su rival más complicado