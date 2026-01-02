Luka Modric revela que era buen mesero

México.- Luka Modric, uno de los mejores jugadores en la historia de Croacia, recientemente tuvo charla con "Corriere della Sera", donde además de platicar sobre su carrera dentro de las canchas, reveló detalles de su vida privada que sorprendieron a más de uno.

El mediocampista del AC Milán, aseguró que de no haber tenido éxito en el futbol, le hubiera gustado ser mesero, pues se formó y trabajó en ello.

¿QUÉ DIJO LUKA MODRIC SOBRE SU VIDA ANTES DEL FUTBOL?

Me encanta la normalidad. Una familia normal, una vida normal, las pequeñas cosas. No me siento único. En mi vida, nunca he pensado, ni por un segundo, que fuera superior a nadie. Si no hubiera sido futbolista, me habría gustado ser camarero", e incluso, compartió que si tuvo experiencia en el rubro.

"Era bastante bueno. Y me gustaba. Estudié en la escuela de hostelería de Borik. El primer año, nos formamos en el restaurante Marina de Zadar, donde se celebraban banquetes de boda. Se me daba bien servir bebidas; y en las bodas croatas la gente bebe mucho. Lo único que no me gustaba era fregar los platos", declaró el exjugador del Real Madrid.