Lukaku termina con mala racha de Napoli

MILÁN.- El primer gol de la temporada del belga Romelu Lukaku con el último toque del juego puso fin a la racha sin victorias del Napoli el sábado.

Lukaku, quien había jugado solo 41 minutos en esta campaña tras una grave lesión de muslo en la pretemporada, apareció en el sexto minuto del tiempo de descuento para ayudar al Napoli a ganar 2-1 en la cancha del colista Hellas Verona.

Fue la primera victoria del Napoli en cuatro juegos en todas las competiciones. El campeón defensor de la Serie A se mantuvo tercero en la tabla de la liga, 14 puntos por debajo del líder Inter de Milán después de que los nerazzurri vencieran al Genoa 2-0.

Verona se mantuvo a nueve puntos de la salvación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Napoli tuvo un gran arranque, ya que un cabezazo bombeado de Rasmus Hojlund desde 12 metros le dio la ventaja tras menos de dos minutos.

Sin embargo, Hojlund también participó en el empate en el 65. Intentó despejar un córner de Verona, pero el balón le quedó a Jean-Daniel Akpa Akpro, cuyo disparo fue desviado a la red por Hojlund. El gol se le acreditó a Akpa Akpro, ya que el remate inicial iba a portería.

Verona estuvo cerca de ganarlo en el tiempo añadido, pero Kieron Bowie no logró dirigir su intento entre los tres palos después de que el arquero del Napoli, Alex Meret, saliera sin convicción a cortar un centro.

Y, en cambio, fue el Napoli el que se llevó el triunfo sobre la hora. Se jugó un córner en corto y, finalmente, Giovane envió el centro para que el también suplente Lukaku definiera de primera, a quemarropa.