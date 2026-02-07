Luna, un talento infantil que brilla

Con apenas nueve años de edad, Luna Pérez Palacios comienza a abrirse camino con paso firme en el exigente mundo de la pelota rápida, destacando como lanzadora tanto en béisbol como en softbol, disciplinas en las que ya sobresale dentro de ligas locales y torneos nacionales.

Formada desde temprana edad en la Liga Pequeña de Beisbol, Luna ha llamado la atención por competir de tú a tú con jugadores varoniles, demostrando carácter, talento y una notable madurez deportiva. Su participación ha sido clave como pionera del primer equipo femenil de beisbol en tierras potosinas, las Diamond Back´s, conjunto que ha impuesto condiciones incluso frente a equipos conformados por niños.

Además de competir contra equipos varoniles, Luna ha participado con ellos en importantes torneos nacionales de beisbol, como la Copa Telmex y la Copa Mineritos, certamen en el que actualmente se coronó campeona con el equipo Chamulas de San Luis Potosí, consolidando su proyección a nivel nacional.

Luna es heredera de una sólida dinastía de lanzadoras potosinas. Es hija de Lupita Palacios y Eduardo Pérez, reconocidos pitchers de softbol, y nieta de Paulina Martínez, veterana lanzadora con múltiples campeonatos nacionales, quien actualmente compite en la categoría Decanas de 60 años y más. No obstante, la joven deportista comienza a forjar su propio nombre a base de esfuerzo, disciplina y constancia.

Su desarrollo la ha llevado a participar en los mejores torneos nacionales de beisbol femenil, así como a integrar la Selección Estatal de Softbol de Tamaulipas, donde se ha ganado un lugar por méritos propios dentro del equipo.

Durante el presente mes de febrero, Luna participa como lanzadora en "Una Copa Muy Especial", campeonato nacional de beisbol femenil infantil que se celebra en la ciudad de Aguascalientes, enfrentándose a las mejores exponentes del país y reafirmando su proyección como una de las jóvenes promesas del béisbol y softbol femenil en México.