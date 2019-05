Lupita González niega doping voluntario; nueva defensa ya trabaja en su caso

Guadalupe González está fuera oficialmente de los Juegos Panamericanos de Lima y los Mundiales de Atletismo de Doha, que se desarrollarán este año.

La nueva defensa de la marchista, encabezada por el colombiano Andrés Charria, calcula que el fallo ante el TAS se dará en los primeros dos meses del 2020, por lo que se perderá ambas justas, pero mantiene la esperanza de asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Quiero aclarar que no ingerí voluntariamente la trembolona. Ni siquiera sé hasta la fecha qué es esa sustancia. También quiero aclarar que los honorarios de mi antigua defensa y de la actual fueron pagados de mi bolsillo y no de la Secretaría de Marina", mencionó.

Charria recalcó que el caso es difícil y dijo que harán lo posible por ganarlo. "No utilizaremos los argumentos de la defensa pasada en la que se contradicen. Ante el TAS evitaremos decir esos argumentos".

La defensa de González tendrá hasta el 9 de junio para mandar su apelación al TAS, en el que busca que se recorte la sanción de cuatro años impuesta ante la IAAF. Sus abogados calculan que tendrán respuesta del Tribunal aproximadamente entre enero y febrero del 2020.

Lo anterior provocaría que se pierda los Panamericanos de Lima y los Mundiales de Doha. Sin embargo, si el TAS tarda en resolver el caso incluso podría no tener respuesta con los Juegos Olímpicos ya iniciados, lo que la dejaría, también, fuera de la justa.

"Nuestro objetivo es que Lupita participe en Tokio, pero es un hecho que no depende enteramente de nosotros", dijo Charria.