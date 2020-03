M. Domínguez tuvo influenza

El líder de las posiciones del campeonato de la Copa Mercedes-Benz, el internacional Mario Domínguez, dijo que cuando se regrese a las pistas "todos tenemos que hacerlo con más fuerza".

Agregó "en una situación como esta donde la economía se contrae, y tanto escuderías como promotores por lo relacionado a patrocinios están preocupados, creo que tenemos que hacer una fuerza común y regresar todos con una mayor agresividad, sé que hay patrocinadores que así lo entendieron y ojalá todos se sumen", expresó Mario.

Domínguez comentó que el 14 de marzo comenzó con los síntomas de COVID-19 y entonces decidió realizarse la prueba para eliminar esa posibilidad "fueron momentos difíciles porque tardaron mucho en entregarme los resultados, afortunadamente se trató solamente de una influenza y neumonía, ahora hay que cuidarse porque estoy un poco frágil, para llegar en buenas condiciones a la próxima carrera".

El piloto de Grupo Andrade dijo además que le urge subirse nuevamente a un auto de competencia, porque eso despejaría muchas cosas que pasan por la mente, cuando una persona se encuentra inactiva.

"Inicié muy bien la temporada de Súper Copa en Mérida, no solamente con la pole sino también en la carrera, la verdad no pensaba que me iba a ir tan bien porque casi no me había subido al Mercedes, pero si hice mucho kart", aclaró.