Macron enoja a líder de UEFA por críticas a cambios a la Champions

PARÍS (AP) — El presidente francés Emmanuel Macron irritó al máximo jerarca del fútbol europeo cuando aprovechó el martes un discurso en una recepción de la FIFA para criticar la iniciativa de transformar la Liga de Campeones en torneo más restringido.



Las críticas de Macron en el acto previo a la Copa Mundial femenina fueron pronunciadas frente al presidente de la UEFA Aleksander Ceferin, quien dijo a The Associated Press que fue un "clara interferencia de la política en el deporte".

Según Ceferin, los reproches de Macron hicieron eco de otro pronunciamiento público del mandatario francés el mismo martes, en el que instó a la UEFA que abandone la propuesta que promueven los grandes clubes que quieren asegurarse plazas en la máxima competición del continente a partir de 2024.

La prensa no fue invitada a la recepción y discurso de Macron en el Grand Palais en el capital francesa.

"Durante su discurso mencionó a la UEFA y dijo que debemos ser cuidadoso con los cambios a la Liga de Campeones y que la solidaridad es importante", dijo Ceferin a la AP. "El discurso del presidente fue una clara interferencia de la política en el deporte, lo cual nos sorprendió mucho".

Bajo la propuesta que la UEFA presentó a las ligas europeas el mes pasado, 24 de los 32 equipos en la fase de grupos seguirán en el torneo para la siguiente temporada al introducir el ascenso y descenso en tres categorías en las competiciones del continente.

"No es tan importante que los cambios pueden hacerse realidad o no, y que aún no hay nada decidido", dijo Ceferin. "Lo importante es que no vamos a permitir que la política nos dicte cómo gestionar el deporte. Y como el presidente mencionó la solidaridad, la UEFA es la única entidad del fútbol en Europa que reparte fondos solidarios en toda Europa. Sabemos lo que solidaridad significa".

La propuesta para reconfigurar la competición ha sido blanco de rechazado de varias ligas en Europa y del presidente de la federación francesa de fútbol, Noël Le Graët. La nueva Champions socavaría a las competiciones domésticas y hacer más difícil que los clubes de las ligas más modestas logren tener espacio en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

"A menudo denunciamos el hecho que hay tanto dinero en el fútbol y particularmente en el fútbol masculino en años recientes", afirmó Macron. "Estoy en el bando del presidente Le Graët en defensa del modelo francés y evitar reformas que nos conducirán a lo peor".

La primera intervención de Macron sobre los cambios a la Champions fue hecha en una visita a Clairefontaine, el predio de entrenamientos de la selección nacional cerca de París. Macron habló tras reunirse con las jugadoras y entrenadores de la selección que competirá en el Mundial femenino que se pondrá en marcha en París el próximo viernes.

"Tenemos que defender nuestro modelo, nuestros clubes", dijo Macron. "Y creo que no es una buena idea sacrificar la viabilidad de nuestro modelo por el beneficio de algunos en Europa".